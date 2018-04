Una buena noticia. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se congratuló de que la PGR haya logrado, al fin, la detención de Heriberto «N», alias el Koala, presunto autor material del asesinato del periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas. Aseguró tácitamente que se juzgará y hará justicia en el caso, pues el trabajo de investigación hecho a lo largo de casi once meses por la PGR la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas ha sido «muy intenso, arduo, complejo, pero tiene bases sólidas, tiene sustento legal». Esperemos que así sea, pues el índice de impunidad sigue por arriba del 90 por ciento.



Cambio de discurso. Es increíble cómo los diputados locales pueden cambiar su forma de pensar y su discurso de manera drástica cuando reciben línea de sus jefes políticos. Esto porque durante dos años había rehuido entrar en la discusión de la eliminación del fuero, luego de que el 14 de julio del 2016 el Congreso de Jalisco votó para desaparecer este beneficio que da inmunidad a los políticos con cargos de elección, iniciativa promovida por Pedro Kumamoto. En el Legislativo del Estado, son varias las iniciativas que se han presentado, y hasta el priista Carlos Montenegro hizo lo propio, y se sumaron sus compañeros, pero este asunto nunca avanzó, hasta ahora, que José Antonio Meade impulsó la eliminación del fuero, que fue descongelado y aprobado por fast track en la Cámara de Diputados, y solo falta que el Senado haga lo mismo. En Sinaloa ya se preparan para eliminar el fuero, con tal de sumarle positivos a Meade. Y todo gracias a que estamos en proceso electoral.



¡Protestas! Dicen que cuando no amanece con una toma de escuela en algunos municipios ya hasta se le hace raro al secretario de Educación en el estado, José Enrique Villa Rivera. Apenas amainaron las tomas de padres de familia por falta de maestros, principalmente, cuando ahora se están manifestando los profesores. Hace unos días, los maestros de secundaria de El Fuerte y Choix tomaron las instalaciones de la Sepyc en El Fuerte por pagos atrasados desde el 2015, y ayer lo hicieron los de Ahome. Aquí, los maestros de inglés se manifestaron frente a Servicios Regionales. Abandonaron el movimiento porque se llegó a un compromiso de pago con los docentes de interinato y de telebachillerato. Eso sí, el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, no dijo cuándo se acabará con los rezagos de pagos. ¡Así cómo, pues!



Que accionen. Vaya situación la que enfrenta el gobierno municipal de Guasave al no tener las «agallas» para exigirle a la empresa de recolección de basura PASA que cumpla al cien por ciento con lo que se convenió, solo porque no han podido pagarle al 100 por ciento lo que le deben. En ese sentido, sería muy bueno ver en acción a los regidores, pues, si es que alguna vez leyeron el contrato que se firmó entre el gobierno y la empresa recolectora, debe estar claramente definido qué procede en caso de que la compañía incumpla, como se presume lo ha estado haciendo. Si entre los acuerdos está el que a la empresa se le descontará parte del pago, deberían cumplir, porque desde un inicio se habló de que serían más enérgicos en las medidas o sanciones que iban a implementar.



Otra vez. Los que de nueva cuenta hicieron el intento de regresar al cabildo de Mocorito son los regidores con licencia José Luis Cuadras, Ramón Alonso Santillanes y Carmen Lucía Ordóñez, quienes entregaron una solicitud para separarse del cargo para ir en búsqueda de una oportunidad de reelegirse, pero al ver que no fueron contemplados en la lista de propietarios ni suplentes de su partido, el PAS, quieren que los regresen, pero resulta que la respuesta que les dieron los regidores en la sesión pasada de cabildo, en la que habían entregado un documento que indicaba que su permiso concluía hasta el 16 de julio, no los convenció y buscaron la forma de que nuevamente se tratara el asunto en cabildo y aprovecharon la «novatez» del secretario del Ayuntamiento, Manuel Castro Acosta, quien al llegar ayer a la sesión sin encontrarse en el orden del día empezó a leer el documento que se solicita su regreso, pero fue parado en seco su lectura por los regidores del PRI, y que si se quería resolver, que debía ser en otra sesión. Total, que todavía se quedan sin el cheque.