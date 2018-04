Revisan maquinaria. En menos de una semana, los dos priistas que encabezan la lista nacional de candidatos del PRI a senador por representación proporcional, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, han estado en Culiacán para hacer una evaluación de las estructuras del partido porque no quieren correr el riesgo de que les falle, ahora que más lo necesitan, porque deberá operar como nunca el día de la jornada electoral. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se reunió en privado con un grupo de mujeres priistas, entre candidatas y líderes del partido. Hasta ahora, ningún candidato ha mostrado músculo, y sus reuniones son con grupos chicos, nada que impresione, pero también han notado mucha simulación y apatía de muchos cuadros, en especial quienes quedaron marginados de las candidaturas, que se han alejado del partido, sus eventos y reuniones.



Esperanzas. La ley dice que la justicia debe ser pronta y expedita; pero todos sabemos que en México esta es lenta y tortuosa. Sin embargo, en el caso del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, la detención del supuesto autor material después de casi once meses genera la esperanza de que se logre lo mismo en otros asesinatos de alto impacto que se mantienen en la impunidad. En Mazatlán aún se esperan resultados de la investigación que se sigue al homicidio del director del Issste, Miguel Ángel Camacho Zamudio, perpetrado el 25 de mayo del 2016, frente a esa clínica. Al igual que el caso de Valdez Cárdenas, la investigación fue atraída por la PGR, y aún no se conoce resultado alguno en su esclarecimiento.



Aplanadora. La aprobación de la cuenta pública del primer trimestre del 2018 de El Fuerte no se hizo en los mejores términos porque tuvo el rechazo de todos los regidores de oposición. O sea, la cuenta pública solo fue avalada por la aplanadora priista en el cabildo, a quien no le interesaron los argumentos de los opositores, que reclamaron la falta de transparencia, ni los señalamientos que se hicieron sobre el manejo que se le dio a los 15 millones de pesos de un préstamo que se pidió. No se sabe si se habían puesto de acuerdo previamente, pero los regidores del Partido Sinaloense, Acción Nacional y del Independiente remacharon una y otra vez sobre la opacidad en la información del manejo de los recursos. De todos modos, al alcalde Antonio Cota le bastó la mayoría priista para vanagloriarse de la aprobación de la cuenta pública.



La amenaza. Quienes tienen a los santos de cabeza son las autoridades del Ayuntamiento de Guasave, a la espera de que la negociación del contrato colectivo con el Stashag, a realizarse el próximo 30 de abril, sea lo más prudente que se pueda. El temor de las autoridades está plenamente justificado, pues son conscientes del peso que tiene el grupo sindical, y a nadie le conviene una revuelta en vísperas electorales, en un panorama en el que el escenario para el PRI nunca había sido tan catastrófico. El peso que tiene el voto duro del sindicato, así como el poder que tienen para inclinar la balanza, es innegable. Es del dominio público que ellos siempre se suman en apoyo al candidato que les imponga el partido tricolor, o por lo menos eso se cree que pasará.



Reproche. Luego de que empresarios de compra y venta de semillas instalados en la calle Ferrocarril anunciaran que la decisión de prohibir el paso de sus carros para llegar a las básculas fuera unilateral y los afectará de manera directa, la situación se ha venido complicando, hasta se dijo que esta decisión se sometió a voto en cabildo y que fue aprobada —a decir de la regidora Iliana Moraga— por lógica, porque la obra está muy bonita y no se quería dañar sin pensar en las empresas que tienen más de 40 años instaladas en esta calle. La molestia va porque en el acto de arranque de la obra estuvo presente el gobernador Quirino Ordaz, y el empresario Rafael Rojo, junto con el resto los comerciantes de semillas, aplaudió la obra; pero nunca se mencionó de cerrarla al paso de las unidades que cargan y descargan en la zona. Por eso esperan que se aclare y no les siga afectando económicamente esta decisión de cerrar el paso.