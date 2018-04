Maquinaria malovista. Tras las visitas de Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas a Culiacán para evaluar las estructuras del Partido Revolucionario Institucional y evaluar a sus candidatos, el exgobernador Mario López Valdez, junto a sus principales operadores políticos, se ha reactivado, y durante miércoles y jueves sostuvieron reuniones con candidatos del PRI, a quienes ratificaron su apoyo en este proceso electoral. Entre los personajes que fueron vistos ayer en un conocido hotel del Tres Ríos destacan Gerardo Vargas, Armando Villarreal y Bernardo Cárdenas, por mencionar solo algunos; y se vio al candidato a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta; al Senado, Mario Zamora; y a diputado local Jesús Marcial Liparoli, quien forma parte del grupo malovista, que busca demostrar que no están operando a favor de Morena, y que su fidelidad sigue y seguirá al tricolor.



Alerta. Algo muy malo debe estar pasando al interior del cabildo de Mazatlán, pues los integrantes de la Comisión de Turismo, que encabeza el panista Santos Guillermo López, sencillamente no figuran en la discusión de los muchos temas y cambios que en esa materia se están llevando a cabo en el puerto. La infraestructura turística fue renovada en medio de una serie de polémicas en las que jamás se involucró el cabildo para tomar acuerdos de peso. Las polémicas en torno a la actividad turística continúa, y tampoco se escucha ni una sola opinión desde el ayuntamiento. Y luego se molestan cuando les refieren los más de 70 mil pesos que cobran cada mes por su poca actuación.



En conflictos. Después de haber iniciado con el pie derecho, no se sabe qué le pasó a la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, quien llega hoy a su primer informe no en las mejores condiciones. Esto porque lo hace confrontada con líderes indígenas, con líderes sindicales y personal de la institución, así como con un discurso de austeridad que se contrapone con el hecho de haber contratado los servicios de asesor de Pedro Solano, que le cuesta a la institución más de 50 mil pesos mensuales. Aunque sea más de percepción, esto le crea una imagen parecida a la que de inicio dijo combatir del anterior rector Guadalupe Camargo. Es más: si Gloria González hubiera aceptado ser rectora de la UAIS para que no se fuera del PRI e irse como candidata a diputada federal del PAN, Ibarra Ceceña no hubiera llegado hoy a su primer informe como rectora.



Aplicaditos. Muy oportunamente, autoridades del municipio han dado a conocer que será a finales de este mes cuando se darán por terminados los trabajos del colector pluvial que en verano del año pasado vino a poner en marcha el gobernador Quirino Ordaz Coppel en el sector norte, muy cerca de la casa de la entonces alcaldesa Diana Armenta Armenta, ganándose, por cierto, con ello la porra de sus vecinas. De igual manera, según ventilaron, está por finalizar la pavimentación del problemático bulevar Aceitunas, en el poniente de la ciudad, pues no ha dejado de demostrar su inconformidad un grupo de socios del Ejido Guasave, quienes acusan de ilegal la asamblea donde se determinó la aprobación de dicha obra. Pues bien, así como se apuraron con estas para entregarlas a los beneficiarios, ojalá se aplicaran con muchas otras más que hay pendientes, como son propiamente el drenaje que en varios puntos de la ciudad está obsoleto, y también simplemente con la rehabilitación de sistemas de agua potable que año con año provocan un dolor de cabeza a la población.



A responder por las obras. Los regidores de Angostura se pusieron las pilas y ya preparan el recorrido por las obras inconclusas que se tienen en el municipio y que se supone que se detuvieron debido a que el recurso que estaba destinado para once obras en diferentes comunidades se fue destinado a pagos de nómina para la Jumapaang, DIF y Desarrollo Social; así como también una parte del recurso de 4 millones de pesos fue para la compra de un autobús de transporte escolar. El detalle es que existe reclamo de la sociedad, que pide que las concluya, por ello se espera que este día supervisen y vean el avance en que quedaron para saber qué se puede hacer para concluirlas.