Estrategia. Los próximos veinte días de campaña serán claves para inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos a la Presidencia de la República, y el segundo debate, que será el 20 de mayo en la ciudad de Tijuana, es la fecha que marcará la definición de un único frente para buscar derrotar a Andrés Manuel López Obrador. El panista Ricardo Anaya Cortés ya abrió la puerta para negociar «pacto cupular» anti-AMLO, aunque después reviró y negó la existencia de ese acuerdo; pero el mensaje ya fue enviado y recibido a quienes tiene que llegar, y en los próximos días se verán más señales. José Antonio Meade o Ricardo Anaya, uno de los dos debe declinar a favor del otro, pero ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer, aunque se prepara una jugada que favorecería al abanderado de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.



Alegatos. En la cancha de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta, va a caer la queja administrativa en contra del candidato priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, presentada por el coordinador municipal de Morena, José Borunda Meléndrez, por un supuesto acto anticipado de campaña al solicitar a cabildo el apoyo de descuento del impuesto predial urbano para los pensionados y jubilados del antiguo ingenio Los Mochis. Ayer, Ruelas Echave se presentó en el Consejo Municipal Electoral para los alegatos, en la que también estuvo presente el promovente y su representante ante dicha instancia, José Alonso López Gamboa. En realidad, no pasó a mayores porque Borunda siguió en lo mismo, y Ruelas Echave presentó en descargo el documento de solicitud a la Comisión de Hacienda del cabildo. Y la diligencia le sirvió a Ruelas Echave para ganar más reflectores con su dicho de que lo acusan por ayudar a la gente. No lo sacan de ahí. El presidente del CME en Ahome, José Encarnación Torres Camacho, pondrá el expediente en manos de Peraza Zazueta, que tendrá que resolverlo de inmediato. Hay apuestas de doble contra sencillo de que «le van a dar palo».



Omiso. El estiaje y un largo desabasto que han sufrió las comunidades rurales en Concordia han terminado por desatar una polémica. Esto porque el gobierno municipal que encabeza Trinidad Osuna se tardó en atender la difícil situación que desde hace dos semanas reportaban en la zona rural. Fue hasta el domingo que el Ayuntamiento inició el suministro emergente de agua potable a través de pipas a comunidades como La Concepción, Agua Caliente de Gárate, La Embocada, entre otras. Pero para entonces, algunas empresarios, como Oswaldo Tirado y gestores, ya habían iniciado la asistencia de varias comunidades afectadas. Las críticas hacia la administración de Osuna no se hicieron esperar.



Calladito se lo tenían. ¿A qué le tiraba el gobierno municipal de Guasave al no haber pagado prácticamente ningún mes del servicio de recolección a la empresa PASA? Tomando en cuenta que son casi cinco millones de pesos mensuales los que quedaron de estar pagando y que son 15 millones los que le deben tan solo de este año, pues todo hace indicar que ha sido poco, si no es que nada, lo que han pagado a la empresa que este fin de semana los amagó con suspender el servicio de manera parcial. O de plano no les han salido bien las cuentas o algo ha pasado que los ha mantenido en ese incumplimiento y donde lamentablemente la ciudadanía sería la más afectada. A ver si ahora alguien le hace aunque sea una llamadita de atención al gobierno de Guasave. ¿Los regidores?, no creemos, pues están dormidos en sus laureles, por lo que se ve, porque si no hay un acuerdo favorable para la empresa, dicen que ya amagó con que ahora sí va a ejercer presión.



Más vale aquí corrió... Quien sorprendió a varios empleados del Ayuntamiento, y en especial a Eleazar Bojórquez, presidente municipal de Angostura, fue Álvaro Camacho Beltrán, exdirector de Obras Públicas, pues de la noche a la mañana dijo que ya se iba. Bastó un par de horas para que este presentara al primer edil su renuncia voluntaria, cosa que puso a pensar bastante al pasista, pues no se encontraba a quién poner en su lugar por la noticia tan repentina y sin anticipación. Lo curioso de todo es que hay un aproximado de once obras inconclusas distribuidas por todo el territorio del municipio costero, las cuales cuentan con detalles pendientes por efectuarse. Respecto a ese tema, el propio presidente municipal, en el acto de firma de documentos, le dejó bien claro a Beltrán, en dado caso de presentarse anomalías cuando llegue la auditoría, que este tendrá que presentarse a dar la cara, ya que las obras se desarrollaron bajo su responsabilidad. El detalle no es que solo se vaya, sino que además anunció que va en búsqueda de un espacio de elección popular. Entonces, si no cumplió, ¿con qué cara se va a pedir el voto de nuevo?