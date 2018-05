Aprovechados. Algunos candidatos no quisieron desaprovechar la concentración masiva de trabajadores que participaron en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo, y se aparecieron para saludar personas y tomarse fotografías. Los aspirantes al Senado por la coalición Todo por México (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), Mario Zamora Gastélum y Rosa Elena Millán Bueno, hicieron su primera presentación ante miles de personas, como si se tratara de un mitin de campaña organizado por ellos, pero al final no les permitieron desfilar. La candidata a diputada federal por el Distrito de Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), Merary Villegas, aprovechó para hacer promoción en el parque Revolución y saludó a muchos de los trabajadores que desfilaron; pero quien de plano no respetó y se metió al desfile fue la abanderada de la misma alianza, pero del Distrito 5, Yadira Marcos, que hasta lona utilizó, junto con otra de Morena y AMLO. A estos candidatos se les olvidó que el motivo del desfile era la defensa de los derechos laborales, no buscar votos.



Con todo. Como en feria les fue al senador Francisco Salvador López Brito y al diputado con licencia Jesús Marcial Liparoli durante el desfile del Día del Trabajo en Los Mochis, pues el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud, Miguel Ángel Valdez Ramírez, dijo que ellos están batallando desde hace años para que les autoricen las plazas, cuando estos políticos «a gusto» con sus influencias lograron que ya tenga su plaza el hijo del candidato a la diputación por el Distrito 03 en Ahome. Hasta el secretario de Salud, Alfredo Román Messina, la llevó, pues a gritos pedían su renuncia al acusarlo de quedarse con el dinero del fideicomiso.



Arma de dos filos. El uso de las redes sociales por parte de los aspirantes locales a los diferentes cargos de elección popular está generando más demandas en Mazatlán. La última es la interpuesta por el candidato independiente a la diputación local por el Distrito 21, Guillermo Mier Quiroz, en contra de la aspirante Elsy López. La acusa de actos adelantados de campaña por subir un video en el que, supuestamente, asegura tener el respaldo de reconocidos funcionarios y políticos del estado. No es la primera demanda de ese tipo que se interpone ante los juzgados electorales. Morena ya interpuso dos quejas en contra del candidato del PRI a la presidencia municipal, Fernando Pucheta, quien difunde diariamente videos en las redes sociales; ambas no procedieron.



Le ponen color. Los candidatos a reelegirse como alcalde, Diana Armenta y a diputado local por el Distrito 08 Feliciano Valle Sandoval, aun sin estar en condiciones de hacer campaña, ayer hicieron acto de presencia en el acto conmemorativo al Día del Trabajo para muestrearse saludando a los trabajadores que habían acudido para desfilar. A estos se sumó el que sí anda en campaña, José Menchaca López, candidato a diputado federal por el Distrito 4, poniéndole entre los tres color a un acto conmemorativo de todos los mexicanos. Además de la asistencia de los candidatos, llamó la atención que en el templete donde estuvieron las autoridades y los representantes de la CTM estuvieron también hasta Rogelio Burgos, presidente del PRI; y la secretaria del tricolor Marina Villalobos, sin contar los regidores priistas y demás funcionarios que muy «atinadamente» aplaudieron a Elías Muñoz cuando dijo que tenían que ser justos y dar el crédito a su estimada amiga expresidenta municipal de Guasave, Diana Armenta Armenta, por todo lo que logró durante su mandato.



Ajuste financiero. En donde las finanzas andan mal y por los suelos es en la paramunicipal de Angostura, que primero recibió un recurso importante producto de las once obras que se detuvieron para dar un respiro económico a la Jumapaang, y ahora se ventila que de nueva cuenta requirieron un recurso de parte del Ayuntamiento, pero el cabildo solo aprobó la autorización de 150 mil pesos de los 300 mil pesos que habían solicitado para pagar la deuda que se tiene a Infonavit de parte de los trabajadores. Pero no solo es eso, sino que el banco, como una forma de presión, bloqueó la cuenta de la Jumapaang para que pague, lo que generó además que los trabajadores no pudieran recibir el pago quincenal a tiempo. A casi un mes de que ingresó a la gerencia de la Junta de Agua Juan Guadalupe García López, no imaginó que Arturo Ávila le había dejado una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar, y que es un asunto que se debe atender en lo inmediato.