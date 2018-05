Nuevo capitán. Gran sorpresa causó entre los priistas que los rumores de la salida de Enrique Ochoa Reza de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se hicieran realidad; y al mismo tiempo les quedó el sentimiento de que todos los cambios son para bien, y que no pueden estar peor que como estaban con Ochoa Reza, quien nunca pudo hacer clic con las bases del partido, y su estadía al frente del tricolor ya era insostenible. Su lugar fue tomado desde ayer por la tarde por René Juárez Cisneros, quien fue gobernador de Guerrero en el periodo de 1999 al 2005, senador, diputado federal y alcalde de Acapulco. El guerrerense es un viejo conocido del priismo sinaloense, ya que fue delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Sinaloa en el año 2013. Actualmente se venía desempeñando como coordinador regional de la cuarta circunscripción del candidato José Antonio Meade Kuribreña. Dicen que la medida es como una estrategia desesperada para poder levantar al abanderado presidencial del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista; pero existe el ánimo de que un militante de base y con mucha trayectoria partidista pueda lograr la hazaña y ayudar a mejorar la organización de la campaña, que luce perdida a nivel nacional.



Trato parejo. En medio de la celebración que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, mantiene aún por los resultados del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018, se ha cuidado de no ser blanco de críticas y acusaciones de que se dedica solo de mejorar las zonas turísticas de Mazatlán. Ayer, cuando los periodistas le preguntaron qué sigue después del Tianguis, respondió que más inversiones, y habló de una inversión de 70 millones de pesos en pavimentación en colonias populares, el revestimiento de canales y la ampliación de sistemas de tratamiento a las aguas residuales, ente otros proyectos que, se supone, elevan la calidad de vida en las colonias.



Permisos. Cuando Octavio Ruiz, director de Vialidad y Transportes en Sinaloa, vino a la ciudad de Los Mochis tras la presión de los choferes del servicio público, dejó muy en claro que se estaba investigando la entrega de permisos o concesiones que se otorgaron en el sexenio pasado; y, de encontrar irregularidades, las iban a cancelar. Se habla que esa postura la vieron bien los conductores, que por muchos años esperan un documento de esa naturaleza, pero de todos modos siguen presionando porque algunos que nunca han sido choferes consiguieron permisos de taxis, como lo señalaron en el desfile del primero de mayo. Por esto, trascendió que algunos se «acalambraron». Lo que está pendiente de saber es si Octavio Ruiz, director de Vialidad y Transportes en Sinaloa, va a cumplir su palabra de revocar los permisos irregulares que se descubran y dárselos a quienes verdaderamente los merecen.



Ni los ven ni los oyen. En otro tema, ahora que se ha estado dando revuelo a la situación de adeudo que prevalece con los trabajadores del Ayuntamiento de Guasave y los de la Jumapag, siendo estos últimos los más favorecidos con el rescate financiero del estado, cuentan que por ahí ya ha habido cuestionamientos de parte de proveedores del gobierno, quienes de plano no han visto la suya, pues para todos se dice que buscan soluciones, menos para ellos. Se habla que esto no es cosa menor lo que se les debe, siendo algo así como 90 millones de pesos los que les adeudan y por los que de plano nada más no hay ni siquiera un abono. Habría que ver si antes de que finalice esta administración hay alguien que se anime a levantar la voz porque, si no, así seguirán por los siglos de los siglos.



Sin cerrojazo. La Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se encuentra sin poder cerrar y dar un informe general del resultado de la organización de la Fiesta del Carnaval Guamúchil 2018, pues los que saben aseguran que luego de que en la documentación que entregó el presidente del patronato, Sandro Navarro Montoya, se detectó un documento que fue elaborado a mano por un millón 100 pesos y no se ha determinado a qué se debe. Por lo tanto, la presidencia de esta Comisión no ha entregado el informe final, mientras se sigue dando largas al asunto.