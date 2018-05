Reconciliación. La llegada de René Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional sigue levantando olas en el priismo sinaloense, y aunque desconocen si es demasiado tarde para hacer este cambio, lo que sí es seguro, y así coinciden muchos, es que vendrá a generar una reconciliación de las bases priistas que habían estado distanciadas desde el nombramiento de Enrique Ochoa Reza. Con este movimiento a nivel nacional, también esperan que haya cambios en la coordinación de campaña de José Antonio Meade, y ha trascendido que Aurelio Nuño sería hecho a un lado, sin ser destituido, pero las decisiones vendrían de Miguel Ángel Osorio Chong. Cuando el río suena..., y últimamente en el PRI ha sonado mucho y se ha visto correr el agua.



Como el chinito... Vaya desilusión se llevaron los militantes del PAN y los candidatos de Ahome cuando Gerardo Pliego, coordinador de la campaña de su candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, estuvo ayer en Los Mochis, pero no les traía ninguna información sobre acto de campaña en el norte del estado. Miguel Ángel Camacho, candidato a la alcaldía; Zenén Xóchihua, candidato a la diputación federal; así como Salvador López Brito y el propio dirigente Carlos Ramón Lizárraga solo se quedaron mirando cuando el enviado se dedicó a despotricar contra Andrés Manuel López Obrador, pero no fijó ninguna fecha. Es más, ni siquiera sabía si Anaya visitará Sinaloa.



Alerta. La construcción de un mirador volado en el faro de Mazatlán ha generado un entusiasmo entre los ciudadanos por conocerlo y un fuerte dolor de cabeza para el Ayuntamiento que encabeza el priista Joel Bouciéguez. Esto porque la inauguración del regenerado espacio ha estado rodeada de incidentes: al rezago de obras le siguieron supuestos actos de vandalismo con la destrucción de luminarias; luego a un grupo musical se le ocurrió grabar un video sobre la estructura de cristal sin permiso de Oficialía Mayor; más recientemente, un joven colgó una hamaca y se balanceó sobre el precipicio. El resultado: seis policías cesados y el reforzamiento del operativo preventivo.



Admisión. Que él no traiciona a José Antonio Meade, eso básicamente fue lo que recalcó Gerardo Vargas Landeros durante su visita a Guasave, donde se reunió con algunos políticos del tricolor. Señaló que es falso el hecho de que Mario López Valdez y él tengan coqueteos con Morena, y aseguró que él tiene amigos de todas las ideologías, por lo que es común que se le vea con tal o cual personaje. Lo que sí es que de manera inconsciente reconoció que el PRI la tiene muy difícil en el próximo proceso, pues los cambios que se han dado en la dirigencia han llegado a destiempo.



¡Vaya sorpresita! No, pues ni cómo ayudarle. Mientras el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado en Mocorito, Fernando Nájar, asegura que la lista de morosos se engruesa en el municipio y no hay recurso que permita apoyar para solventar la tremenda sequía, resulta que se ventiló un recibo de la junta que sería de la alcaldesa Edith Berenice Rodríguez López en el que tiene un adeudo de poco más de 35 mil pesos, y no solo ella, sino que aparece la mamá de la alcaldesa con más de 22 mil pesos. Entonces ¿dónde está el ejemplo? Si bien es cierto que Mocorito se caracteriza por tener una cultura de morosidad, la realidad es que la suma hace que cada vez se entierre más la Junta de Agua.