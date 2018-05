Visita de supervisión. Con las nuevas estrategias de campaña que se han implementado con la llegada de René Juárez Cisneros a la dirigencia nacional del PRI, el priismo sinaloense recibirá hoy en Culiacán a Rubén Moreira Valdés, quien se mantuvo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional; Felipe Enríquez Hernández, secretario de Acción Electoral; y Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la primera circunscripción de la campaña de José Antonio Meade. Los dirigentes, los candidatos y los liderazgos del partido sostendrán reuniones desde las 08:00 horas, donde serán evaluados, y nos adelantan que habrá muchos «jalones de orejas» para algunos aspirantes que lucen muy apáticos, y además recibirán nuevas instrucciones para implementarlas en sus campañas. El objetivo es hacer ganar a Meade en Sinaloa y ganar la mayoría de los espacios en el Congreso de la Unión.



Fechas trágicas. Mayo significa en mucho un mes ligado al tema de la impunidad, al menos para los habitantes del sur de Sinaloa. Asesinatos de alto impacto perpetrados en este mes se mantienen como una lamentable deuda en el plano de la impartición de justicia. El 4 de mayo se cumplió un año del asesinato de tres maestros en la zona serrana de Concordia, aún no esclarecido y prácticamente olvidado por el sector docente, que en medio del fin de semana largo olvidó conmemorar. El 12 de mayo se cumple un año de homicidio del exsecretario del Ayuntamiento de Mazatlán Miguel Ángel Sánchez Morán, y aún prevalecen profundas dudas en torno a la culpabilidad de los detenidos. El 25 de mayo también se cumple un año de la muerte de Miguel Ángel Camacho Zamudio, director del Issste. El funcionarios fue asesinado a balazos frente al nosocomio, por lo que la PGR atrajo la investigación, y hasta ayer no se conocía resultado alguno.



A revisión. Si el jefe de Secundarias de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Rodolfo Beltrán Castro, actuara en las demás secundarias como lo hizo en la Manuel Ignacio Altamirano, de Los Mochis, otra situación prevaleciera en estas instituciones de educación básica. Quizá lo hagan de manera tardía, pero la mano dura parece que se va a aplicar en la IMA. Luego de que los padres de familia tomaron la escuela, Beltrán Castro tomó la decisión de separar a la directora Ana Elena Avena Gastélum y nombrar de manera provisional a Blanca Julia Véliz para dar lugar a una auditoría general. Es decir, van a revisar las cuentas de los padres de familia, Sociedad de Alumnos, Consejo Escolar, plantilla del personal y la dirección. Y todo porque los padres le pararon el alto a la directora, a quien acusaron de querer manejar los recursos. Dicen que va a estar interesante saber qué se encuentra en la revisión porque en la que hicieron con el anterior director Cruz Eduardo Soto se habla de que hubo un faltante por la que hay una demanda penal. Lo que se asegura dentro y fuera de la escuela es que Ana Elena Avena ya no regresa como directora.



Encuentro. Mañana es el día en el que los candidatos a diputado federal del Distrito 04, que corresponde a los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix, sostendrán un primer encuentro cara a cara para participar en el debate de propuestas que organiza el consejo directivo de Coparmex en Guasave. Ahí estarán, si otra cosa no sucede, el candidato del PRI José Menchaca López; Gloria González, de la coalición PAN-PRD-PAS-Movimiento Ciudadano; y Casimiro Zamora, candidato de Morena. Habrá que ver qué tan preparados van a este encuentro y si empiezan a convencer más con propuestas alcanzables al electorado más allá de la palmada y el saludo que han estado dando a la gente las últimas semanas.



De regreso. Luego de que se ventilaran recibos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jmapam) donde la presidenta municipal Edith Berenice Rodríguez López y hasta la familia del tesorero municipal tienen un jugoso adeudo a la paramunicipal, el tesorero Jaime Angulo señaló esto como golpeteo político. Pero quien parece que no se quedó muy tranquilo, sino que decidió aplicar la misma, fue el gerente de la Jmapam, Fernando Nájar, quien también reveló una lista de priistas a quienes invita a que pasen a pagar.