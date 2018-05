Sin civilidad. Los cuatro candidatos que son cabeza de fórmula en la contienda por el Senado de la República se dieron con todo en el primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, y quien cargó con la mayoría de los ataques de sus tres contendientes fue Héctor Melesio Cuen Ojeda, que dejó muchas preguntas sin resolver. El formato del debate permitió que hubiera un buen intercambio de ideas y señalamientos, y a pesar de que duró más de dos horas, fue dinámico e interesante.



Control. Contra lo que muchos esperaban, el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Sinaloa, Marco Vinicio Galaviz Serrano, está logrando apaciguar los ánimos de los líderes indígenas que se oponían a su llegada a esa dependencia. Cuando menos ya aparece en actos públicos en pueblos indígenas sin que lo reciban a gritos, como ocurrió en la puesta en marcha de la planta potabilizadora de Las Higueras de los Natoches para desmentir al exalcalde fortense Miguel Ceceña Ruelas y al regidor José María Flores de que era una obra inconclusa de la alcaldesa con licencia y candidata priista a su reelección Nubia Ramos Carbajal. Así, Galaviz Serrano mató dos pájaros de una sola pedrada: mandó el mensaje de que todo vuelve a la normalidad con su presencia en una zona indígena en el alteño municipio y de paso le da su respaldo a la candidata priista a la alcaldía, con la que tiene un antecedente de una mala relación política. Pero, pues por algo lo pusieron y lo sostuvieron en el cargo.



Vista corta. Dicen los expertos que para iniciar la solución de un problema, este primeramente se tiene que reconocer. En ese sentido, a las autoridades de Mazatlán les falta mucho por reconocer para poder solucionar el problema creciente de inseguridad. Esto porque después de cinco homicidios en lo que va del mes —tres de ellos que han cimbrado al municipio (la muerte de un buzo de la Marina, un reconocido agente inmobiliario y un popular marisquero)—, el alcalde José Joel Bouciéguez asegura que la violencia no ha rebasado a las autoridades de seguridad. Las corporaciones han reforzado las labores preventivas, y están por verse los resultados.



Afinando motores. Los que están a unos días de iniciar el «barrido» de comunidades, al ser el día 14 de mayo la fecha marcada por las instancias electorales para el inicio de las campañas, son los aspirantes a una diputación local, alcalde y regidores en Guasave, por lo que en estos momentos deben estar ultimando los detalles de lo que será su intensa jornada para endulzar el oído de los electores en busca de obtener el triunfo el próximo 1 de julio. Y a como se han visto en los últimos procesos, lo más seguro es que van a querer hacer de todo, desde tortillas, agarrar la pala y hasta revolver los chicharrones, como lo han hecho en anteriores ocasiones, pero habría que ver qué tanto les creen esta vez los ciudadanos, por aquello que dicen de que cada día los ciudadanos están más despiertos y ya no se dejan engañar tan fácilmente, más cuando son los mismos los que van a ir a pedirles el voto.



Una visita no muy grata. Luego de que la presidenta de la Cámara Nacional del Évora, Elena Beltrán Villarreal, se manifestara ante la autoridad municipal, encabezada por el alcalde Flavio Sánchez Rivera, y como tregua se acordara con el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, la suspensión de ventas del 9 al 12 de mayo para que los comerciantes locales puedan aprovechar el día, la presidenta se «engalló» y acudió a visitar a los comerciantes de Moroleón que tienen permiso para vender en estas fechas, y en el recorrido cuestionaba la venta de sus productos y permisos de venta. Sin embargo, cuando el líder de los comerciantes foráneos se acercó, su voz tembló, y de manera más amable entabló un diálogo. La rispidez que había causado la visita generó la alerta de las autoridades municipales, tanto que hasta al lugar llegaron algunas patrullas de Seguridad Pública.