Preferencia. Sinaloa es de los estados preferidos por José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), ya que el día de hoy volverá a visitar Culiacán, y lo hará para festejar a las mamás sinaloenses en el Día de la Madre. El abanderado llegará a primera hora al aeropuerto internacional de Culiacán, y previo al encuentro con mujeres —que será en el parque Las Riberas, donde se ha montado una gran carpa para proteger a los asistentes de los rayos del sol y controlar un poco el calor— se tiene programada una serie de entrevistas con medios de comunicación. Nos adelantan que veremos a un Meade diferente, aunque en sus anteriores visitas logró hacer clic con los priistas sinaloenses.



Descansaron. En Mazatlán, más de un proveedor y empresario relacionado con la planeación y la ejecución de los programas de promoción turística respiró con alivio cuando se dio a conocer la exoneración del exsecretario de Turismo en el estado Rafael Lizárraga Favela, quien se encontraba bajo proceso por el supuesto desvío de 8 millones de pesos. Fue la misma Fiscalía General del Estado la que pidió exonerar al exfuncionario al no presentar suficientes pruebas de su culpabilidad. El de Lizárraga Favela fue una caso atípico. Esto porque fue él quien reportó a la administración de Mario López Valdez el supuesto desvío de los 8 millones de pesos destinados a la promoción turística de Sinaloa en el extranjero, pero con el paso de los meses fue inculpado por esa supuesta irregularidad. A Lizárraga también se le absolvió por los delitos de ejercicio indebido del servicio pública y desempeño irregular de la función pública.



Desesperación. No cabe duda de que los productores han sido pacientes y hasta confían cuando les prometen pagos para que no hagan movilizaciones, pero ayer de nuevo los productores de frijol protestaron en la caseta de San Miguel y liberaron del pago de peaje a los automovilistas que circulaban por la México 15, como protesta porque no les han pagado nada de lo ofrecido: 16 250 pesos por tonelada del grano. En su momento, Juan Habermann les presentó el programa de retirar 50 mil toneladas del mercado para evitar la depreciación del grano. Sin embargo, ayer se fueron hasta la cocina por no tener ni un cinco en la bolsa. El líder Baltazar Valdez hasta pidió la destitución del secretario de Agricultura del gobierno estatal. Así nomás.



Limpieza. Al parecer, a los regidores de oposición en Guasave (menos la panista Marisela Avendaño y los dos independientes) por fin les está dando en cara el poco avance que hay en la reingeniería del municipio. El regidor blanquiazul Noé Molina fue enfático al decir que no debe quedar en letra muerta el saneamiento de las finanzas de la comuna, compromiso que adquirieron frente al Gobierno del Estado ahora que les proporcionaron el histórico y tan mencionado rescate financiero. No se trata de que los ediles hayan descubierto el hilo negro; sin embargo, pese a que este permanece a la vista de todos, pareciera que las autoridades en turno hacen de todo para ignorarlo. Ojalá y sirva de algo el posicionamiento, mismo que también apoyó Karla Susana Espinoza Ruelas, regidora dirigente de la bancada del PAS.



Sin bajar la guardia. Los productores de la región del Évora, tras tener tres días en la toma de la caseta de cobro de Alhuey como una medida de presión para que les paguen las cosechas, dicen que se están muriendo de hambre, y la autoridad estatal, encabezada por el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Juan Enrique Habermann Gastélum, nomás no les responde con resultados. Sin embargo, ayer un grupo de elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para evitar que se liberaran las casetas, por lo que algunos hombres del campo señalaron que hasta ahora es lo único que la autoridad les manda: la fuerza policial, no los pagos que les permita no manifestarse.