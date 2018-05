Relanzamiento. José Antonio Meade Kuribreña volvió a Culiacán por tercera ocasión en los 43 días que van del periodo de campaña, y de nuevo fue arropado por los sinaloenses, con una estructura renovada y en marcha, con el objetivo de ganar la elección en Sinaloa y en el país. A punto de llegar a la mitad de la campaña, se ha hecho un relanzamiento de la estrategia de promoción de Meade Kuribreña por medio de redes ciudadanas, que se reforzará con el inicio de las campañas de los candidatos a presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores y diputados locales. Todos ellos serán responsables de obtener el mayor número de votos para llegar a la meta de 500 mil sufragios que se han puesto para estos comicios. José Antonio Meade se siente cómodo en Culiacán, se nota, de ahí que ha visitado la ciudad en muchas ocasiones este año, primer como precandidato y ahora como candidato.



Niveles. Dicen que el que anda con una sonrisa de oreja a oreja es el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, ya que tuvo de visita al director nacional de la institución, Jorge Alejandro Neyra González, quien reconoció el trabajo que se ha hecho en los planteles de Sinaloa con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Esto porque tras hacer una revisión plantel por plantel, el Sistema Nacional de Bachilleres subió de nivel a siete Conalep de la entidad: cinco a nivel tres, uno a nivel dos y uno a nivel uno. Así, Sinaloa es el segundo estado que tiene nivel uno, lo que solo tenía el estado de Jalisco. Por eso, Angulo Castro está dándole realce a ese logro con quien se topa en el camino. La visita del director nacional del Conalep, Jorge Alejandro Neyra González, fue sorpresiva. Se dice que los directores de los planteles de la institución en Sinaloa se quedaron con un buen sabor de boca tras la reunión. Pues sí, les ofrecieron mayores apoyos. Así quién no.



A ver de qué están hechos. En el sur de Sinaloa, el estiaje está poniendo a prueba la capacidad de las administraciones municipales. No hay ayuntamiento que no enfrente problemas ya para proveer de agua potable a comunidades rurales, y en algunos casos, como en Rosario, donde el desabasto se da ya entre los habitantes de la cabecera municipal. En Concordia, el alcalde José Trinidad Osuna ya fue criticado por responder a los llamados de ayuda de las poblaciones rurales, cuando ya gestores y empresas privadas repartían agua a través de pipas. En Rosario, Reyes Osuna Uribe, gerente de la Jumapam, ya advirtió que será muy difícil cumplir con el suministro de agua potable; y, en San Ignacio, el gerente de la Junta de Agua Potable, Armando Valle Estrada, se declara muy preocupado por los bajos niveles que han alcanzado los mantos friáticos. Una crisis del agua está ya en pleno en el sur de Sinaloa.



Difícil tarea. A su llegada a la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros ya ratificó a la senadora sinaloense originaria de Guasave, Diva Hadamira Gastélum Bajo, como secretaria de atención en estados de oposición. La encomienda que le ratifica el dirigente nacional del tricolor no debe ser cosa fácil para la priista, que en redes sociales y en todo momento se jacta de ser una persona muy cercana al presidente Enrique Peña Nieto, y ahora, tras el inicio de las campañas, su apoyo incondicional a José Antonio Meade. Esto según lo ha hecho ver en sus fotos de giras de trabajo por otros estados donde no son gobierno y que por cierto se dice buscan trabajar con nuevas estrategias.



Sin limar asperezas. Pareciera que el reto de la candidata a la diputación federal Mayra Peñuelas ha sido enorme, y prueba de ello es que se le ve caminando y sudando la gota gorda porque el reto no ha sido fácil. Luego de que bajaran a Liliana Cárdenas Valenzuela de su interés por candidatearse por este espacio, se dice que no hay hasta ahora un acercamiento, que pese a que se han hablado, no se ha sumado a trabajar por el partido, mucho menos por la posición que ella aspiraba. Al interior del Partido Revolucionario Institucional se corre el rumor de que su molestia es grande y que ahora a lo que se ha dedicado es a buscar espacios para su gente, pero lo que es a salir a buscar el voto con la candidata no se le ha visto. Su inclinación ha sido solo con la figura del candidato a la Presidencia de la República.