Cierre. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se despedirá hoy de los sinaloenses, y será la última ocasión que pise el estado como candidato, en un evento multitudinario en la principal avenida de Culiacán, que fue cerrada a la circulación desde las 22:00 horas de anoche, y durante mediodía de hoy estarán bloqueadas seis cuadras, desde el bulevar Francisco I. Madero hasta la calle Antonio Rosales, de ser necesario. El evento está programado iniciar a las 10:00 horas, y se espera que López Obrador llegue al aeropuerto de esta ciudad minutos antes, se traslade hasta el templete para dar su discurso, y posteriormente regrese a la terminal aérea para viajar a La Paz, Baja California Sur. Agentes de Tránsito implementan un operativo para intentar darle fluidez a la circulación, pero sofocar la principal arteria vial generará caos, y fuerte, así que evite circular por este sector.



Remanentes. Dicen que, de un modo u otro, los candidatos del PRI, Panal y Verde Ecologista a los diferentes puestos de elección popular en Ahome salieron beneficiados con la visita de su candidato presidencial José Antonio Meade y aparejada con el triunfo de la selección mexicana sobre Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Los que saben de esto aseguran que con estos dos hechos prácticamente los candidatos relanzaron su campaña, sobre todo los abanderados al Senado Mario Zamora Gastélum y a la alcaldía Álvaro Ruelas Echave, que no se le despegaron a Meade. Los que también agarraron aire son los que van a las diputaciones locales: Fernanda Rivera Romo, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui Galaviz y Marco Antonio Tordecillas Franco. Incluso, Irazoqui Galaviz se metió ayer al ejido Primero de Mayo, tierra del panista Zenén Xóchihua Enciso. O sea, van decididos a pelear el voto con todo en la recta final de la campaña, sean o no sus bastiones.

La visita que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haga a Culiacán, tentativamente el 26 de junio, podría tener una vital importancia también para Mazatlán. Esto porque el mandatario del país prometió al gobernador el apoyo financiero de la federación para sustituir el pavimento del malecón. Seguramente, el gobernador Quirino Ordaz Coppel tendrá dentro de su agenda este tema que terminaría por concluir el proyecto de regeneración urbanística para el relanzamiento turístico del puerto sinaloense.



Se quebraron las tazas. En donde parece que las cosas no marchan de manera normal es en la relación que prevalece entre la presidenta de la Canaco del Évora, Elena Beltrán Villarreal, y la presidencia municipal, pues en años anteriores en estas fechas ya se organizaban para salir en la comitiva que acompañe al alcalde a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la ciudad hermana de Ontario, California. La situación no es solo la visita, sino que ya se tenía un avance con empresas locales para la formación de una relación comercial, y con este distanciamiento que se tienen se pudiera dar un retroceso a lo ya andado por sus antecesores en la Canaco.



¡Sorpresa! Vaya que dio la sorpresa el ingeniero Vicente Galaz López al destaparse este fin de semana en apoyo al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. Al exdiputado local del PAN por Guasave se le tenía identificado como uno de los más leales y con militancia más arraigada a su partido, por lo que extraña mucho que en esta elección haya dado la espalda a sus compañeros de fracción en el apoyo que tendría que refrendar a Ricardo Anaya. Desconocemos si hubo alguna acción que a Galaz le haya molestado, si pactó algún acuerdo con los priistas o a qué se deba su apoyo al PRI en esta contienda. Lo que sí es real es el anuncio que en día pasados hizo el presidente del partido, Joel Montoya Castro, de que desde la dirigencia se iniciará un procedimiento a través de la Comisión de Honor y Justicia en contra de los militantes que en este proceso electoral se hayan ido a apoyar a otros candidatos.