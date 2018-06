Impulso. En un periodo de dos horas, Andrés Manuel López Obrador visitó Culiacán por última ocasión en su campaña. Saludó a sus simpatizantes, se tomó fotos con ellos, se dejó querer y sintió el calor de la ciudad, no solo por el clima, sino por el cariño de sus habitantes. El candidato presidencial cerró ayer su campaña en Sinaloa, en plena avenida Álvaro Obregón, donde un mar de personas lo escucharon y vitorearon. Ahí, López Obrador reiteró que acabará con la corrupción y con los exagerados beneficios de la clase política, y que el 1 de julio se correrá la noticia del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que desató la algarabía de los presentes. Esta última visita sirvió para darle un nuevo impulso a sus candidatos, que durante la presentación fueron aplaudidos, un reconocimiento de los ciudadanos tuvo Mercedes Murillo Monge, quien fue invitada al escenario. Restan diez días para la jornada electoral, y serán los más intensos de este proceso comicial.



El riesgo. Dicen que el senador panista Francisco Salvador López Brito se tomó muy en serio el caso del derrame de la presa de jale de la mina Río Tinto, Urique, Chihuahua, a tal grado de que acorraló a los funcionarios de Conagua, Profepa y Semarnat para que informen a la Comisión Permanente del Senado de la República de los materiales químicos que usa la mina. Por una razón u otra, López Brito se montó en ese tema a sabiendas de que va a ganar puntos ciudadanos por la desconfianza que existe sobre el real estado del agua del río Fuerte y la presa Huites, pese a que la Conagua y la Ceapes revelaron, previo estudio, que era apta para consumo humano y agrícola. Muchos opinan que vale más que los funcionarios de esas dependencias liberen esos informes porque se corre el riesgo de que el caso se politice en la mera hora buena: el cierre de las campañas electorales. Y de eso los panistas están pidiendo su limosna.



¿Transición? El panorama que se aprecia en torno a las elecciones a nivel nacional advierten que es el fin de un viejo sistema político, esta fue una de las conclusiones a las que llegaron analistas políticos en Guasave, quienes aseguran que este fenómeno indica que se avecinan grandes cambios en el país. Y aunque muchos están ansiosos de que las cosas cambien, señalan también que los ciudadanos deben ser críticos y vigilantes de que no sean los mismos con otros nombres y con otras camisetas. Lo cierto es que mientras son peras o son manzanas, hay una estructura fuerte que se niega a perecer. No cabe duda de que hoy más que nunca se están dando cuenta del poder que tiene la ciudadanía y de lo que la multitud puede hacer en las urnas. Aun con sus fallas, los longevos partidos le apuestan a la capacidad que tienen sus estructuras, así que la moneda está en el aire.



Una tras otra. En el municipio del pueblo mágico de Mocorito las cosas no andan nada bien, pues ahora el ayuntamiento no cumplió con una parte del contrato colectivo de trabajo de otorgar al personal sindicalizado una bolsa de 20 mil pesos que se otorga para dar en estímulos económicos o en obsequios en los trabajadores, señaló la líder Rosa Castro Castro, y prueba que la relación ríspida que prevalece entre la actual administración y los sindicalizados es que en el festejo de aniversario no contaron con la presencia de la presidenta Berenice López, quien optó por mandar mejor a una representante que dar la cara ante el incumplimiento de esta parte del contrato colectivo, que, dicho de paso, fue a su exlíder Guillermo Galindo a quien le tocó firmarlo.



Que saquen las manos. Eso es lo que pide el candidato a diputado federal por el Distrito 01 Carlos Felton González a miembros del gabinete de Quirino Ordaz, a quienes acusa de estar haciendo uso electoral de programas como el Propesca y el Empleo Temporal. El candidato asegura que en el puerto de Teacapán, en Escuinapa, se encontraron a mujeres beneficiarias del Empleo Temporal barriendo las calles de su comunidad, pero uniformadas con camiseta de la candidata del PRI al Senado, Rosa Elena Millán. Ayer mismo, por medio de los canales de comunicación con los medios, desde el PAN se distribuyó una nota y fotos donde aparentemente se regalaban despensas y enseres domésticos en una vivienda de la colonia Hacienda Victoria, donde tenían propaganda visible del candidato del PRI a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta. A medida de que se acerca el día de la elección, este tipo de señalamientos parece que se irán incrementando.