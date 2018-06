Evaluación. Sin reflectores y de manera hermética, el vicecoordinador general de la campaña de José Antonio Meade, Eruviel Ávila Villegas, estuvo ayer en Culiacán, donde encabezó una reunión privada, donde evaluó las acciones y las estrategias implementadas por el Comité Directivo Estatal y la Coordinación de Campaña de Meade en Sinaloa, que dirigen Carlos Gandarilla García y Jesús Aguilar Padilla, respectivamente; así como la revisión de la estructura para la jornada electoral del domingo 1 de junio. El exgobernador del Estado de México se llevó buena cuentas de la entidad, donde estiman superar los 500 mil votos en la elección presidencial. Las acciones emprendidas en Sinaloa son Meade en tu Casa, Avanzar Contigo, Meade en el Deporte, Meade en la Cultura y Redes Afectivas, con lo que esperan llevar la propuesta del candidato hasta los hogares donde hay ciudadanos indecisos.



El ataque. Al calor de la contienda electoral, en la que ha sido un activista persistente, de línea dura, el candidato a regidor por la coalición PAN, PAS, PRD y MC, Carlos Roberto Valle Saracho, sufrió un atentado contra su patrimonio: dos individuos le quemaron un vehículo estacionado frente a su domicilio. De pasada, en el ataque se incendió una camioneta propiedad de uno de sus vecinos. Para muchos no hay duda de que el daño era dirigido a Valle Saracho, expresidente de la FAS, quien logró darse cuenta de la acción y poner a salvo otra unidad suya que estaba cerca del vehículo quemado. La agresión se da a unos días de que el candidato a la alcaldía por esa coalición Miguel Ángel Camacho fue objeto de un robo en sus oficinas de campaña, por lo que algunos le encuentran relación de un hecho con otro. Es decir, que el móvil en uno y otro sea por motivos político-electorales. Sin embargo, eso solo se podrá dilucidar si los investigadores dan con los responsables. Pero por lo pronto, cualquier ataque a candidatos debe ser condenable.



El conflicto. Lo que empezó como un problema que sería resuelto rápidamente, ahora es algo más fuerte. Hace días se le notificó del cambio de jurisdicción hospitalaria al médico Mauro Leal Sánchez, y, de palabras del mismo galeno, se dijo que por no apoyar el proyecto de Aglaee Montoya Martínez, candidata a la presidencia municipal por Angostura. La bola de nieve fue creciendo hasta la líder estatal del sindicato del sector de la salud, Arcelia Prado Estrada, quien hizo acto de presencia en las instalaciones del centro de salud e informó que después de que habló con el secretario de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina, mencionó que todo era por orden de Marco Osuna, y es con él con quien deben arreglar el problema.



Les dicen que sí, pero no cuándo. La desesperación de los trabajadores del sistema DIF en Guasave empieza a crecer ante la falta de pago de quincenas que se mantiene, a pesar de que hace meses el gobierno municipal inició, con la ayuda del estado, el rescate financiero de diferentes dependencias, como la Jumapag y otras paramunicipales. El problema, aparte de que se trata de dinero que mucha falta les hace, es que ya está llegando el día de las elecciones y tienen miedo de que una vez obtenido su apoyo haya más largas al asunto, pues el tema electoral es lo único que les podría apurar.

A ver si el siguiente fin de mes que les llegue la última remesa de recursos del famoso rescate financiero del estado le llega un «chorrito» al DIF, pues dicen que ya ha sido mucho lo que han aguantado.]



Pólvora en el puerto. El audio que hace días circuló, donde supuestamente la exdirectora del Acuario Mylai Quintero pide a un buzo que la deslinde de la rotura del acrílico del tiburonario, ha dado a los panistas nuevos elementos para ir con todo para exigir que la Fiscalía actúe no solo contra la misma exdirectora, sino contra Fernando Pucheta, hoy candidato a la presidencia, pero alcalde cuando se dio el incidente. Los panistas Carlos Felton y Alejandro Higuera, que estuvieron a punto de no participar en la elección a causa de su inhabilitación, tienen al parecer muchas ganas de que ahora el peso de la ley caiga hacia el lado de los priistas, a quienes incluso dicen que van a buscar abrirles procesos legales por daño moral. Todo esto se da, además, en un entorno de cierres de campaña, donde las emociones están a flor de piel.