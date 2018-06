Precierres. En el último fin de semana de la campaña, y previo a la jornada electoral del domingo 1 de julio, los candidatos aprovecharán esos días inhábiles para hacer sus precierres de campaña en puntos estratégicos de sus municipios y distritos. Esto es el último jalón, porque el miércoles finaliza el periodo de proselitismo. En esta etapa del proceso electoral, los candidatos buscarán mostrar músculo, con discursos triunfalistas y afinar sus estructuras para el día de la elección. Los candidatos al Senado harán un último recorrido por el estado en compañía de los aspirantes a diputados federales y locales y presidentes municipales. La contienda está muy cerrada, y cualquiera puede ganar. Nada está definido.



Le sacan. En el cuarto distrito, que abarca los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix, estaba previsto la realización de un debate entre los candidatos a la diputación federal para este domingo 24, pero resulta que a dos de ellos parece que no les interesó, y simplemente se vino abajo la intención que tenían de realizarlo los representantes del Instituto Nacional Electoral. Cuentan que el único que había confirmado su asistencia era José Menchaca López, candidato del PRI, quien luego salió a decir que sus contrincantes, Gloria González, del PAN-PAS-PRD y Movimiento Ciudadano, y Casimiro Zamora, de Morena, PES y PT, tuvieron temor de confrontar sus propuestas con las de él, y hasta los retó a sostener dicho encuentro antes de que finalice el periodo de campañas, que por cierto tendría que ser la semana entrante.



Anda apurado. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anda muy apurado, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto no le ha soltado los 150 millones de pesos que necesita para el dragado del canal de navegación, que urge para el desarrollo del puerto y que se encuentra dentro de las prioridades en su gobierno. En su visita a Mazatlán, dijo que conformará un frente con el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para juntos demandar que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) destrabe los recursos, de lo contrario, no habrá dragado, mucho menos el ambicioso proyecto de cambiar el pavimento hidráulico del malecón de Mazatlán.



Sin conectar. Tal parece que al tres veces alcalde de Angostura y ahora actual candidato a la diputación local por el distrito 9, que corresponde Angostura y Salvador Alvarado, José Manuel «Chenel» Valenzuela, le ha costado mucho más lograr la conexión con la gente, tanto que ahora le ha dado por montar un burro y recorrer los pueblos, haciendo alarde del buen jinete que es, porque hasta le da por correrlos entre las calles de los poblados, mientras más de alguno lo aplaude y lo celebra.



Incógnita. Por una cosa u otra, la corriente malovista definió su participación en la elección del 1 de julio. Lo único claro es que el malovismo ya dio señales de que va a sacar adelante al candidato a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, y a los diputados locales Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui Galaviz y Marco Antonio Tordecillas. Y a nadie más en Ahome.