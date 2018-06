Último round. En el antepenúltimo día de campaña, los cuatro candidatos a la presidencia municipal de Culiacán se enfrentaron en un debate de ideas y propuestas, donde también intercambiaron ataques, principalmente dirigidos a Jesús Valdés Palazuelos, quien se supo defender: contraatacó a Robespierre Lizárraga y a Jesús Estrada, y fue quien hizo las propuestas más concretas. El abanderado del PAIS, Carlos García López, fue quien menos habló, pero repartió críticas contra sus tres rivales, aunque con muy pocas propuestas. El momento más álgido del debate fue durante el bloque de seguridad y combate a la corrupción, donde los candidatos discutieron por doce minutos libremente, pero como en varios momentos no se cedieron la palabra y hablaron al mismo tiempo, los moderadores tuvieron que intervenir para poner orden. Al final, el espacio llegó a miles de culiacanenses, que dentro de cuatro días decidirán quién será el próximo alcalde.



El impacto. Dicen que hubo varios elementos que favorecieron el mensaje que emanó del acto masivo en la Villa de Ahome del candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, pero el de mayor impacto fue la presencia del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, y ni se diga del vocal ejecutivo de la Ceapas, Bernardino Antelo Esper, y del director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. Los que creyeron que Antelo Esper y Angulo Castro no le darían el respaldo a Ruelas Echave, se equivocaron. Se habla de que esta señal de unidad provocó nerviosismo entre los opositores, principalmente del candidato a la alcaldía del PAN, PAS, PRD y MC, Miguel Ángel Camacho, que asomó el discurso de fraude electoral. De inmediato, Ruelas Echave le salió al paso. En su opinión, esa postura de Camacho es una muestra de desesperación ante su inminente triunfo. Al final de la campaña queda claro para algunos que los priistas llegan en mejores condiciones de unidad que los panistas, que desde el alumbramiento de las candidaturas quedaron divididos, lo que no pudieron superar.



El indeciso. De nueva cuenta, el regidor del Ayuntamiento de Badiraguato por el PRD, Fernando García Arredondo, es visto cambiando de proyecto al que apoyar en esta campaña rumbo al 1 de julio. Hay que recordar que, en primera instancia, hizo público su apoyo al proyecto del candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien fue visto en algunos mítines; después compartió en redes sociales un encuentro que sostuvo con el candidato del PAS al Senado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, lo que provocó especulaciones sobre si trabajaría con él en este proceso electoral. Finalmente, este fin de semana, en sus redes sociales fueron compartidas fotografías en las que el edil badiraguatense aparece en un evento de las candidatas Lorena Pérez y Guadalupe Iribe por la alcaldía de Badiraguato y la diputación local del distrito 9, respectivamente, por la coalición Todos por México, argumentando que son la mejor opción para su municipio. La fórmula política de la coalición Todos por México será la última que cierre campañas en el sur de Sinaloa. Lo hará el miércoles 27 de junio a las 17:00 horas en la colonia Loma Bonita, uno de los asentamientos periféricos y más desprotegidos de la zona urbana de Mazatlán. Los candidatos de diputados locales y senadores se reunirán en torno al candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez. Se nota que, a pesar del aparato político que ha movilizado el PRI en el sur de Sinaloa, no se confía y aprovechará el máximo tiempo posible para continuar sus labores proselitistas. La coalición Por Sinaloa al Frente cerró sus campañas el domingo, y la coalición Juntos Haremos Historia lo hará hoy en el paseo Olas Altas, a las 18:00 horas, con una concentración amenizada por la banda Los Mazatlecos.



Aplausos para Florentino. Y hablando de política, ayer que fue el gobernador Quirino Ordaz Coppel a Guasave para supervisar los avances que se tienen en la obra de construcción de la unidad de medicina familiar del Issste, junto al guasavense Florentino Castro, el gobernador no paró de elogiarlo por lo que vino a hacer por este municipio, pues remarcó que gobernantes van y otros vienen, y pocos hacen algo por la tierra que los vio nacer, y que, en su caso, el director general del Issste sí iba a cumplir con esa cuota de paisanaje.

Y, por cierto, en el evento informal que se realizó en las inmediaciones de la obra estuvo presente el profesor Jaime Carlos Hernández, lo que fue visto como algo raro, tomando en cuenta que es candidato a síndico procurador en la planilla de Diana Armenta Armenta como cuota propuesta por el Partido Nueva Alianza, y muchos se preguntaron que si qué andaría haciendo ahí, a no ser que se justifique diciendo que porque el magisterio será de los más beneficiados con dicha obra.