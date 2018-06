Euforia nacional. El país se paralizará de nuevo esta mañana por el tercer partido de la selección mexicana de futbol en el Mundial de Rusia 2018, que será definitorio para avanzar a los octavos de final o quedar eliminados. Hoy mismo, los cuatro candidatos presidenciales cerrarán sus campañas con actos masivos. Andrés Manuel López Obrador lo hará en el estadio Azteca, para igualar lo hecho por el expresidente Felipe Calderón y el mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, quienes también terminaron sus campañas en este mismo escenario. José Antonio Meade lo hará en Coahuila; Ricardo Anaya, en León, Guanajuato; y Jaime Rodríguez “El Bronco”, tendrá un cierre cibernético por Facebook, donde espera llegar a 10 millones de mexicanos, aunque ayer tuvo su último evento público en Veracruz. El resultado del juego de México contra Suecia, marcará el ánimo de los mexicanos en el último día de campaña, y podría darse el caso que el TRI juegue octavos de final el domingo, día de la elección, pero eso lo sabremos a las 10:00 horas de hoy.



En evidencia. Todo indica que con las manos en la masa agarraron los priistas a los candidatos del PAN, PAS, PRD y MC a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho Sánchez, y a la diputación local por el Distrito Electoral 3, Horacio Álvarez Castro; y de paso a la regidora Patricia López, a quienes sorprendieron en un operativo de reparto de despensas en un acto de cierre de campaña en la sindicatura de San Miguel. El presidente del PRI, Aldo Prandini; del Panal, Ángel Lozano; y del Verde Ecologista, Francisco Lagarda, presentaron un video como prueba ante los representantes de los diferentes medios de comunicación. Independiente de que las denuncias que presenten ante los órganos electorales y judiciales tengan o no viabilidad legal, dicen que los líderes de los partidos que forman esa coalición dejaron a Camacho sin calidad moral para andar haciendo señalamientos en su contra. ¡Ya lo calificarán los órganos correspondientes!



Terminan las campañas. Como reza un popular y muy conocido refrán: no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este es el último día que tienen los candidatos para realizar sus campañas electorales, con las que por varias semanas estuvieron «atiborrando» al electorado. Desde el 14 de mayo que iniciaron su activismo, los candidatos a alcalde y diputados locales en Guasave no han parado de acudir ante los electores para tratar de convencerlos de que voten por ellos, y los que están peor son los que corresponden a la elección federal, llámese para la Presidencia, senadores y diputados federales, que con más tiempo iniciaron sus labores proselitistas. Ahora sí que, como dicen luego, el balón está en la cancha de los electores, y el próximo domingo se sabrá qué determinación tomaron cuando acudan a depositar el voto en las urnas.



Vigilantes del IPR. En Angostura, los productores se organizaron y formaron el Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico, pues los líderes de los sectores aseguraron que no ven reflejado el recurso que ellos pagan en las comunidades, y mucho menos en los ejidos donde mayor cantidad aportan. El líder Ramón García Reyes dijo que este frente tiene cuatro años que se formó, pero que hasta hoy la lucha crece, pues pese al recurso que aportan al IPR —dice que oscila entre los 20 y los 30 mdp—, nomás no se ve que crezca el municipio. La defensa de la aportación del IPR aseguran que crecerá aún más porque, a decir de los integrantes del Frente de Defensa, tienen datos de que se han aplicado mal los recursos, y lo que ahora quieren es ser vigilantes en la aplicación para que se vaya a las comunidades, que dicho está de más no les «raspan» las calles, menos generan obras importantes.



Oasis sinaloense. En medio de la ley seca que prevalecerá en toda la entidad el domingo 1 de julio debido a los comicios, Mazatlán se convertirá en un oasis para quienes quieran aprovechar ese día para tener un relajado descanso. En la zona hotelera y el Centro Histórico no aplicará la restricción en la venta de bebidas embriagantes, que iniciará a las 18:00 horas del sábado 30 de junio y terminará hasta las 09:00 horas del lunes 2 de julio. Esto siempre y cuando sea en bares y restaurantes y acompañado con alimentos. El puerto tendrá además seis casillas especiales en las que los viajantes en tránsito podrán ejercer su voto.