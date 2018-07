Transformación. Con solo dos meses y medio en su cargo, René Juárez Cisneros renunció ayer a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tras la peor derrota del tricolor en su historia, donde perdió la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y el control de la mayoría de los Congresos locales. Este es el primer movimiento de una profunda transformación que debe tener el PRI, «del tamaño de la derrota», como lo comentó Juárez Cisneros. El partido queda en manos de Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de quien se menciona que ahora tendrá el poder y el control del instituto político. El ambiente en el priismo es incierto porque se vienen muchos cambios, pero aún se desconoce la magnitud, porque le deben apostar a una auténtica transformación para recuperar la confianza del electorado, de lo contrario, si la esperanza la tienen guardada al desencanto y desgaste de Andrés Manuel López Obrador y Morena, podrían seguir en crisis. En Sinaloa, el Comité Directivo Estatal del PRI se mantiene trabajando y sin cambios.



Una realidad. Quiérase o no, la vida le está cambiando a José Jaime Montes Salas tras el triunfo que tuvo en la elección de 1 de julio para diputado federal en Ahome. Pero más que esto, lo que lo está catapultando a niveles que ni él mismo se lo imaginaba es la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República, que ya lo perfiló como coordinador de Programas de Desarrollo en Sinaloa, por lo que pedirá licencia luego de tomar protesta como diputado federal y que entre por él su suplente, Iván Ayala. De hecho, Montes Salas ya se está preparando para el cargo que tendrá en Sinaloa, al grado de que ya está trabajando con un equipo compacto, entre ellos el excomisionado de Acceso a la Información Pública Alfonso Páez, el exprocurador de Justicia Ramón de Jesús Castro Atondo, el catedrático Miguel Ocaña Montaño, entre otros. Algunos dicen que tendrá un superpoder en la entidad, pero Montes lo niega y dice que trabajará por Sinaloa junto con el gobernador Quirino Ordaz. Esto ya se sabrá cuando entre en funciones.



Buena perspectiva. Todo parece indicar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cumplirá los compromisos que ha hecho para el desarrollo de Mazatlán, luego de que en abril se declaró muy satisfecho del trabajo hecho durante el Tianguis Turístico Internacional de Mazatlán. La licitación para el dragado del puerto ya fue publicada con un presupuesto de mil 300 millones de pesos. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, estima que en 45 días inicien los trabajos. Ahora la pregunta es si también se concretará el cambio del concreto hidráulicos en el malecón que también prometió Peña Nieto.



En suspenso. La impugnación que llevó la coalición Juntos Haremos Historia ante el Tribunal Estatal Electoral en el caso de la elección para diputado local en el Distrito 06, el cual abarca el municipio de Sinaloa y parte de Guasave, aún se mantiene en suspenso, pues fueron solo tres votos con los que la priista Ana Cecilia Moreno obtuvo el triunfo sobre la morenista Mónica Nava. Nava Castro se ha mantenido al margen, pues no ha querido emitir declaraciones al respecto y dice desconocer cómo van las cosas hasta ahora. Lo que sí es cierto es que, tras la impugnación, los priistas están pidiendo que cuenten las actas de nuevo y que ahora van a ganar por más para darle legitimidad al triunfo de Moreno Romero. Ya veremos cuál es el desenlace de esto.



Una bola de problemas. En donde se las están viendo negras, pero porque no tienen el servicio de energía eléctrica, es en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues tienen quince días sin el servicio debido a que la Comisión Federal de Electricidad realizó el corte por el retraso en los pagos. Pero pareciera que el gerente Juan Guadalupe García no le importó, y para abastecer a las oficinas se conectaron cables y se servían de la luz del taller municipal, pero debido a una revisión que realizó el personal, de nueva cuenta les cortaron este «apoyo», y hasta la mufa se las removieron; y, para no andar con mucho enredo, ahora se instaló una planta con la que abastecen de energía. Todo parece indicar que poco importa negociar con las autoridades de la CFE. Luego, el alcalde sustituto Eleazar Bojórquez ya se fue, y con José Manuel «Chenel» Valenzuela de regreso, que dicho está de más no lo querían ni los regidores de regreso, pues decían que hay poco respaldo para sacar el recurso y apoyar a la paramunicipal.