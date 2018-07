Impedimentos. Los municipios de El Fuerte, Salvador Alvarado y Escuinapa han tenido tres presidentes municipales cada uno en año y medio, y con tres meses y trece días para que concluya el periodo constitucional, los tres alcaldes con licencia no podrán regresar a su cargo porque sus solicitudes fueron permanentes, pero ocuparán de nuevo la silla presidencial una vez que vuelvan a tomar protesta el 1 de noviembre, cuando inicie el nuevo periodo de tres años para el cual fueron electos. Así que Nubia Ramos, Carlo Mario Ortiz y Hugo Enrique Moreno, aunque no podrán ser alcaldes, sí tendrán el control absoluto de quien esté al frente de sus ayuntamientos, aunque el Congreso del Estado podría nombrar a un interino, pero al parecer no lo hará. Solo dos alcaldes con licencia podrán regresar si así lo desean: José Manuel Valenzuela, a Angostura, quien es diputado local electo y tomará protesta el 1 de octubre; y Carla Corrales, de Cosalá, quien perdió la contienda y no pudo reelegirse.



Rechazo. Una vez que Ana Cecilia Moreno Romero regresó a su curul en el Congreso del Estado, algunos líderes naturales de Ahome pararon oreja porque es posible que también quiera regresar a la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, y ahí podría complicarsele la intención, pues los cenecistas están satisfechos por la labor que hasta ahora a venido realizando Samuel López Angulo, a quien exculpan del resultado electoral que tuvo el sector en las pasadas elecciones del 1 de julio y consideran que este pudo haber sido más responsabilidad de Moreno Romero. Y lo que consideran la prueba de ello es que ganó por ¡tres votos! La elección para reelegirse, por cierto triunfo que está aún en litigio. A Moreno Romero la ven muy inclinada hacia el gobierno en los problemas del campo.



Con acciones. En Mazatlán, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel está dejando sin argumentos a quienes lo han criticado por concentrar las inversiones públicas en el rubro del turismo. Hace apenas unos pocos días puso en marcha el revestimiento del arroyo Jabalines con una inversión de 31.4 millones de pesos. Además, ha presionado al gobierno municipal que encabeza Joel Bouciéguez para culminar el Centro de Seguridad Ciudadana, cuya inversión necesaria es de 130 millones de pesos y ha ofrecido el apoyo financiero del gobierno estatal, si es que a Bouciéguez no le alcanza el dinero de las arcas municipales.



Debo, no niego... Ayer que se anunció con bombo y platillo la llegada a Guasave de una nueva marca de gasolinas, el alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez tuvo que acudir como autoridad que es en el municipio, pero tal vez lo hizo también como un compromiso moral por la deuda que mantenían con dicha gasolinera, y ahora pasó a ser parte de esta nueva marca. Por parte del municipio eran alrededor de 3 millones de pesos los que se le debían a la empresa de hidrocarburos, lo que obligó a que hace meses tuvieran que iniciar un proceso legal ante las instancias correspondientes y en consecuencia sentó a platicar al mandatario municipal con los empresarios gasolineros. Ahora que es una nueva empresa, lo más seguro es que la deuda se mantenga, y por lo tanto el gobierno tendrá que mantener ahora los diálogos.



Tronó. Lo que era prácticamente una bomba de tiempo era la situación del Cuerpo de Bomberos de Guamúchil, pues desde hace tiempo las inconformidades hacia el presidente del Patronato, Víctor González, son un secreto a voces, y la gota que derramó el vaso fue el despido hacia quien fuera hasta hace poco tiempo el subcomandante de la corporación, Jesús Abraham Portillo López, y esto originó que se manifestaran todas las inconformidades con el respaldo de los demás elementos. Se dijo que entre las acciones que tienen molestos a los bomberos es que les quitó derechos, como vacaciones, pero además se estaba afectando el funcionamiento de la organización en general. Al parecer todavía no se ha dicho la última palabra y quedan muchas cosas por decir respecto a la tensa situación entre el Cuerpo de Bomberos y el líder del Patronato.