Desesperación. En el Congreso del Estado, donde todavía son mayoría y tienen el control político —hasta el 1 de octubre, cuando Morena y PT tendrán 27 legisladores en conjunto— fue leída una iniciativa presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política y el panista Zenén Xóchihua Enciso para reformar la ley orgánica del Poder Legislativo y la Constitución de Sinaloa para quitarle facultades administrativas a la Jucopo. De concretarse estas modificaciones, el PRI mantendrá el control administrativo y presupuestal del Congreso y restará fuerza a Morena y PT en la Diputación Permanente y en la Jucopo. Como una acción desesperada por no perder todo el control del Legislativo, buscan la manera de cogobernar en el Legislativo, algo parecido a lo que intentaron hacer en Sonora, pero la presión social logró detener estos planes.



Otra promesa. La primera prueba de fuego para Jesús Valdés Palazuelos se la puso él mismo a unos días de rendir protesta como nuevo secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, cargo en el que relevó a Juan Habermann. Resulta que Valdés Palazuelos sigue los mismos pasos de Habermann de anunciar el pago de los apoyos a los productores, lo que en infinidad de veces no se cumplió y levantaba la inconformidad de los hombres del campo. Ahora, ante los dirigentes de los agricultores en Sinaloa, encabezados por Ulises Robles, el nuevo funcionario estatal reveló que en la próxima semana se les pagarán 280 millones de pesos, recursos pendientes desde el 2015. Algunos líderes agrícolas dicen que, si se cumple con el pago de lo atrasado, Valdés Palazuelos estaría ganando puntos con los productores ahomenses; pero, si no, pues va a quedar muy mal en virtud de que va a estar sentando las bases en la pérdida de credibilidad.



Demandantes serán demandados. Por cierto, hablando de la futura administración que gobernará a Guasave en el periodo 2018-2021, llama la atención que la alcaldesa electa María Aurelia Leal López y el propio Benjamín Ahumada, quien se dice que será el próximo director de Desarrollo Económico, mantienen demandado al Ayuntamiento por las quincenas y las prestaciones que no se les cubrieron al término de la administración pasada, cuando ambos fueron funcionarios. Y aquí es cuando nos preguntamos: ¿desistirán de esa intención ya siendo presidenta municipal y el otro director? Hasta donde se ha visto, no ha habido ninguna resolución de parte de la Junta Local de Conciliación a favor o en contra de los demandantes.



Dirección de Cultura será dividida. Han sido muchas las versiones que se han vertido respecto a quien o quienes ocuparán un cargo dentro del gabinete del próximo alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Una de las más peleadas es Cultura, donde el alcalde electo ya dijo que no dejaría a Raúl Rico, actual director. En campaña, Benítez fue un duro crítico del gasto en artistas, como Miguel Bosé, y ayer el Químico aseguró que no debilitará a Cultura, sino que la dividirá para que atienda a la gente con más necesidades de este tipo de actividades y darle sentido social; mientras que aparte habrá otra área que se encargará exclusivamente de la organización de grandes eventos, como el Carnaval.



Puro artista. En Angostura, los políticos se cuecen aparte. Esto porque pareciera que la característica para gobernar la va formando el perfil «chenelesco», y quien pudiera parecer que le sigue los pasos es el exalcalde José Ángel «Pitón» Castro Rojo, quien luego de ser alcalde del vecino municipio y realizar algunas peripecias que lo caracterizaron y que se asemejan a las «cheneladas», ahora recorre en las redes sociales el video musical del grupo campirano Los Compadres de Sinaloa, que tiene su origen en la comunidad de Batury, en donde se aprecia al Pitón interpretando a un esposo que se ve afectado por la imprudencia de la esposa que le hace tortillas con la harina equivocada. El tema que canta este grupo musical se llama Las tortillas de perico.