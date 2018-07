Argucias legales. Tres de los alcaldes que dejaron sus cargos para buscar la reelección regresaron ayer a ocupar la silla de su presidencia municipal tras hacer uso de un procedimiento legal para lograrlo, apoyado por el bloque mayoritario que conforma el PRI y Nueva Alianza. Nubia Ramos, de El Fuerte; Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado; y Hugo Enrique Moreno, de Escuinapa, habían solicitado licencia definitiva y sus sustitutos habían sido electos por el Congreso del Estado hasta el 31 de octubre, pero los tres renunciaron, y, en un nuevo proceso electivo, los legisladores nombraron a los tres alcaldes sustitutos para un periodo de tres meses y doce días, hasta que inicie la próxima legislatura. De los tres, Ramos y Ortiz lograron la reelección, por lo que continuarán por otros tres años en el cargo; pero Moreno no corrió con la misma suerte. Por el momento, ningún otro edil con licencia ha solicitado volver, pero no lo descarte después de unos días de vacaciones.



A trabajar. Buena tarea dicen que tienen los diputados de Morena a partir del 1 de septiembre. Esto porque un poco antes de irse de vacaciones, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, les leyó la cartilla: solo descansarán ocho horas diarias, trabajarán en la Ciudad de México de martes a jueves, y el resto de la semana deberán estar recorriendo el distrito en el que fueron electos, así como lo hicieron en campaña. Por eso dicen que Carlos Iván Ayala Bobadilla ya sabe lo que le espera, pues como suplente de Jaime Montes tendrá que cumplir con las promesas que hizo el ahora coordinador de Programas de Desarrollo en Sinaloa. Ahora sí que no habrá aquello de que ya no volvieron a ver nunca a los diputados, como ocurría antes.



Al que madruga... El alcalde electo de Mazatlán, el morenitas Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres, no se ha tomado a juego eso de adelantar el proceso de transición administrativa. En la última rueda de prensa anunció que ya inició la planeación del próximo carnaval y que creará una nueva institución que se encargará, todo el año, de realizar las contrataciones y las gestiones para llevar a cabo la centenaria festividad, que durante su gobierno tendrá un sentido más social, integrando a las labores culturales a los jóvenes y evitando así que se acerquen a las drogas.



Escándalo. Ayer, el que le puso el cascabel al gato fue el empresario Aurelio Leal al declarar ante los distintos medios de comunicación que en la realización del evento Guasave en la Playa, el pasado fin de semana, de plano no vio el respaldo que esperaba de parte de la administración municipal. A decir del organizador de este evento, simplemente para obtener una audiencia con el alcalde le batalló y nunca se le concedió, y, por otra parte, le cobraron los permisos que tuvo que tramitar ante el gobierno, cosa que nunca habían sucedido. Desconocemos por qué no se le hayan estado cobrando estas contribuciones y si eso fue lo que generó esta vez la molestia, pero ayer mismo se vio la contestación de las autoridades sobre el tema, quienes aseguraron que sí se movilizó el aparato de gobierno que tenía que involucrarse en la prevención y la vigilancia de los asistentes. A ver si a partir de esta vez queda fijo el cobro para que ya más adelante no haya resentimientos, pues también hay que tomar en cuenta que esta administración ya ha advertido que nada es gratis ante la crisis que los ha orillado a buscar hacerse de recursos.



Sigue la paletita. El que aún sigue endulzando el momento a los ciudadanos es el alcalde de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela, quien sigue recorriendo las calles de los municipios del Évora e instituciones como el Seguro Social, en donde entra como Juan por su casa hasta en la zona de emergencia, entregando sus paletitas y saludando a la gente. No hay mayor conversación ni compromisos, solo el saludo, y, si encuentra a bebés o niños, se extiende al apapacho de los peques. Se dice que así ha iniciado el caminar para agradecer que la gente de Guamúchil haya votado por él en este proceso electoral que pasó.