Buscan colarse. El escenario político en el Congreso del Estado para la próxima Legislatura pudiera cambiar, en caso de que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) modifiquen el reparto de las 16 diputaciones locales por representación proporcional; y además que cambien el resultado de la contienda del distrito 6, donde Ana Cecilia Moreno ganó por tres votos de diferencia. En el caso de las diputaciones «pluris», hay seis impugnaciones para intentar modificar el cálculo del reparto. Iliana Quintero León, del Partido del Trabajo, quien es la número uno de la lista; Mario Ímaz López, dirigente de Movimiento Ciudadano, pero postulado por el PAS en el lugar dos; los panistas Juana Guillermina Ávila, Edgardo Burgos Marentes y Vanessa Sánchez Vizcarra, que están en las posiciones 3, 4 y 5 de la planilla de PAN; y el priista Gómez Monárrez Lara, número seis de la lista del PRI. Uno o varios de estos personajes podrían lograr una curul, y en caso de que el Teesin no falle a su favor, la siguiente instancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primero en la Sala Regional de Guadalajara y la última instancia la Sala Superior de la Ciudad de México, y seguramente lucharán hasta las últimas instancias.



Caliente. El regreso de Hugo Enrique Moreno Guzmán a la presidencia municipal de Escuinapa mantiene a este municipio en medio de un escándalo político. El excandidato a la reelección por la presidencia municipal en Escuinapa ordenó ayer el uso de la fuerza pública para evitar que el tesorero municipal, Eduardo Lizárraga Tirado, pudiera entrar a su oficina. Frente a los policías municipales y medios de comunicación, Lizárraga Tirado advirtió que mientras no hubiera un sustituto, él seguiría siendo el tesorero municipal. El funcionario fue acusado por el nuevamente alcalde de participar en un desfalco por cerca de 1.5 millones de pesos durante los casi seis meses que duró la administración de Fernanda Oceguera Burques. En rueda de prensa, el munícipe aseguró que lo había destituido por una serie de irregularidades descubiertas a su regreso. El domingo, los regidores reventaron una sesión de cabildo para nombrar al sustituto del tesorero. Ocho regidores no asistieron a la sesión. Se prevé que la polémica se prolongue por semanas.



Tiro por la culata. Más tardó el diputado local panista Roberto Cruz Castro en acusar de corruptos, traidores y cómplices del PRI al senador panista Francisco Salvador López Brito, el diputado local Zenén Xóchihua Enciso y el regidor Miguel Ángel Camacho, estos dos últimos derrotados en las urnas el pasado 1 de julio, que los seguidores de estos en Ahome revirarle que «se mordió la lengua». Si Cruz Castro tiene misiles para lanzarles, dicen que también le pueden explotar en la cara. Se habla que los epítetos que les endilgó a los tres panistas ahomenses, aparte de otros más en Sinaloa y en México, algunos en el interior del PAN los avalan, pero el detalle es que estos mismos y otros más le recuerdan a Cruz Castro que para traidores ahí está él, porque en las pasadas elecciones le dio la espalda al PAN. Incluso, le sacan a relucir el apoyo que le brindó, aunque sea declarativo, al candidato a la alcaldía de Ahome del Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, Guillermo “Billy” Chapman. Así es que, dicen, a Cruz Castro no le queda estar de santurrón después de la debacle electoral, porque él, de una u otra manera, contribuyó a eso.



Pedradón. «Si algo nos ha caracterizado en la vida es ser congruentes en lo que decimos con lo que hacemos», fueron las palabras precisas y de doble filo que utilizó ayer Víctor Manuel Espinoza Bojórquez al presentar su solicitud de separación definitiva del cargo como alcalde de Guasave, palabras que de seguro llevaban dedicatoria para Diana Armenta Armenta, quien busca regresar al poder aún cuando había asegurado después de su derrota que no volvería a ocupar el cargo de presidenta municipal. Y tan no le debe haber agradado a Víctor que vengan a relevarlo, que ayer mismo anunció que no regresará al cargo de síndico procurador y dejará que sea Sergio Rivera quien culmine este periodo. El dato curioso de este asunto es que, siendo el periodo más corto de gobierno (de un año 10 meses), esta administración tendrá cuatro presidentes municipales, pues tras la solicitud de licencia del cargo de Diana Armenta entró como interino Marco Antonio Ramírez, luego llegó Víctor Espinoza, y ahora de nuevo es interino Marco Antonio Ramírez en lo que llega nuevamente Diana para terminar la administración el 31 de octubre.



Sin gobierno. Luego de la fuga de los reos del penal en Aguaruto, el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Ricardo Beltrán Verduzco, fue directo a la yugular al asegurar que en Sinaloa hay ingobernabilidad en los centros penitenciarios, y que lo dicho es en base a un estudio realizado hace cuatro años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que desde entonces se había señalado este asunto, tiempo en que Mario López Valdez estuvo al frente del gobierno y nada más no se hizo nada por trabajar en este tema, y lo que va de la actual administración, igual. Señaló que el exsecretario de Seguridad Pública en el estado, Genaro Robles Casillas nada más estuvo de figura decorativa.