Cocinan aumento. Dentro de 20 días, el Gobierno del Estado resolverá la cantidad con la que aumentarían las tarifas del transporte público urbano, que se cocina al interior de la Dirección de Vialidad y Transportes. Los transportistas han solicitado un incremento de un peso, con lo que llegaría a los 10.50 por boleto para aquellas unidades que cuenten con aire acondicionado. Estos planes han sido rechazados por la población, que a diario se queja del mal servicio que se presta y del peligro que representa para ellos por tantos accidentes que provoca la impudencia de los choferes. La modernización del transporte parece una utopía, algo que difícilmente se pueda concretar por falta de voluntad de las autoridades y de los concesionarios y permisionarios del transporte, porque aunque se quejan de que los incrementos del diésel les han bajado las ganancias, estas siguen siendo jugosas.



Pedazos. No solo los seguidores del excandidato panista a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho; del excandidato a diputado federal, Zenén Xóchihua, y del senador Francisco Salvador López Brito salieron respondones al diputado local Roberto Cruz Castro al haber señalado a estos de corruptos, traidores y cómplices del PRI, sino que los propios imputados le regresaron el golpe. Así como Cruz Castro hizo una ceremonia para presentar la acusación, Camacho circuló un trabajo elaborado en el que califica al legislador panista como cínico. Según los observadores, tanto Cruz Castro como Camacho supieron darse en donde les duele. Los ataques son certeros, les pegan en su imagen, con lo que los propios panistas y mucho más los sinaloenses se dan una idea de la clase de políticos que son. Por eso dicen que el PAN está como está. Y es que ni uno ni otro desmiente las acusaciones que se endilgan mutuamente, sino que contestan con señalamientos que los dejan mal parados.



Favorecido. Contrario a lo que ocurrió en Guasave, al que parece que sí se le va a hacer terminar este periodo de gobierno es al presidente municipal de Sinaloa, Radamés Véliz Quiñónez, pues aun cuando allá sí triunfó el PRI con María Beatriz León Rubio, todo indica que ella sí se quedará a descansar y cargar la pila para el 31 de octubre que se dé el cambio de administración para entrar de lleno al gobierno. En el caso de Radamés Véliz Quiñónez, tal vez podría ser favorecido con algún puesto en la próxima administración, pues hay que recordar que estaba como gerente de la Jumapas cuando fue llamado para cubrir la vacante de alcalde, lo que indica que es de todas las confianzas de María Beatriz y bien podría mantenerlo como uno de sus más cercanos colaboradores.



Contra todos. En Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán perdió la contienda por la reelección para la presidencia municipal, pero en su regreso a la alcaldía parece estar dispuesto a llevar hasta los juzgados a los ahora exfuncionarios que, durante la administración de casi seis meses que presidió Fernanda Oceguera Burques, provocaron un supuesto desfalco por 1.5 millones de pesos. La noche del lunes 23 de julio, el nuevamente presidente municipal logró imponerse y destituyó de manera oficial al tesorero Enrique Lizárraga Tirado, ante un cabildo que le pedía apegarse a las normas del gobierno municipal y que deje de hacer uso de la fuerza pública para dirimir las controversias. En relevo de Lizárraga Tirado impuso a Rosalva Isela Barrón Crespo y a Manuel Alejandro Carvajal como Oficial Mayor.



Aclarando dónde se invierte el IPR. Los que pusieron la rayita fueron los integrantes del Comité de la Defensa del Impuesto Predial Rústico en Angostura, y es que dicen que ya no están dispuestos a que, como productores, el gobierno les reclame el pago del IPR y no ver reflejado en obras reales los beneficios. El presidente del comité, Ramón García Reyes, junto con un numeroso grupo de agricultores de los diferentes ejidos dijeron no estar dispuestos a que José Manuel «Chenel» Valenzuela regrese a quererles jugar el dedo en la boca proponiendo obras ficticias con este recurso, como lo han venido haciendo otras administraciones. Además, fueron muy reiterativos al expresar que si pensó en regresar por este recurso, estaba muy equivocado, porque buscarán la anuencia con el gobernador Quirino Ordaz si es posible para que les contesten y les detallen en qué se ha venido aplicando, porque desde noviembre pasado han solicitado a la autoridad municipal que les aclare y no hay respuesta.