Molestia. Los empresarios son golpeados casi a diario por los delincuentes, que los asaltan a cualquier hora del día y sin ser detenidos; pero lo más grave es que cuando son aprehendidos, en muchos casos salen en libertad porque los policías que los capturan no cumplen con el nuevo marco normativo, y al momento de integrar los expedientes, tanto ellos, como los agentes del Ministerio Público, cometen errores que son aprovechados por los abogados de los detenidos para liberarlos. Por ello, los integrantes de la Intercamaral Estatal hicieron un fuerte llamado a las autoridades estatales y municipales para que capaciten mejor a sus agentes, porque no es posible que los delincuentes sean dejados en libertad por errores de ellos, a pesar de haber sido capturados en flagrancia.



Activo. Si el gobernador Quirino Ordaz Coppel le dio el nombramiento para que le diera luz a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a Álvaro Ruelas Echave, parece que lo está logrando. A unos días de asumir esa responsabilidad tras el revés electoral por la alcaldía de Ahome que sufrió el 1 de julio por el fenómeno López Obrador, trae un activismo inusual en varios frentes. A la par de dar la cara por el tema de la contaminación del agua de la presa Huites y el río Fuerte por el derrame de jales de la mina Río Tinto, La Cieneguita, Chihuahua, lo que ayer volvió a desmentir que la hubiese, Ruelas Echave le «apuchó» a la Ley de Vivienda del Estado de Sinaloa, que fue aprobada por el Congreso del Estado, así como tiene en puerta la conclusión en 15 días del proyecto para la Ley de Movilidad en Sinaloa. O sea, Ruelas Echave no se duerme en sus laureles. Incluso, no le saca al diálogo con sectores duros, como el que se acaba de formar del Colectivo Río Fuerte, encabezado por Solángel Sedano, precisamente para ver lo de las condiciones de la obra hidráulica.



Será? El decreto del Congreso del Estado que determina la desaparición del Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies) para dar paso a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa generó la idea de que Salvador Reynosa Garzón, titular de esta primera instancia, se quedaría sin trabajo. Al parecer no es así. Reynosa Garzón será quien presida la nueva institución. Al menos así lo declaró ayer en una rueda de prensa en Mazatlán. Sin embargo, la Comisión entraría en operaciones en enero, y en cinco meses pueden pasar muchas cosas, más cuando el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ha demostrado una rápida capacidad para cambiar de parecer, sobre todo en lo que a nombramientos se refiere.



Incertidumbre. En donde no saben qué va pasar y priva la incertidumbre de los trabajadores es en el sistema DIF municipal, pues, tras la renuncia de Víctor Espinoza a la alcaldía de Guasave, temen que la presidenta Patricia Castro haga lo propio y también se retire, dejando sin mando esta área que es de las más sensibles por la atención que brinda a las clases más desprotegidas del municipio. Aunque podría ser la maestra María Concepción Cervantes, quien actualmente es la directora, quien se quedara al mando, puede ser que tampoco se quede, pues hay que recordar que ella fue designada en esta área por ser de las personas de confianza del exalcalde Víctor Espinoza.



El revés. Los que ya no están dispuestos a mantenerse callados son los desplazados por la violencia en la zona serrana de Sinaloa de Leyva, quienes, además de padecer esta situación, siguen sufriendo los abusos de quienes en su momento se dijeron sus líderes. Señalaron a la señora Esperanza Hernández de no hacer entrega de los apoyos que les fueron entregados, dejándolos viendo lejos. La exsíndica de Surutato, Badiraguato, Luz Verónica Avilés Rochín, fue muy clara al decir que los desplazados se tuvieron que regresar a cuidar sus propiedades, pero sobre todo para sentirse en casa, pues a pesar del conflicto de hace ocho años, decidieron regresar hace 3 años, por lo que desconocieron a Esperanza Hernández como la líder porque la mayoría ya regresó a atender sus propiedades.