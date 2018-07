Negociaciones. Luego de la aplastante victoria lograda el 1 de julio en Sinaloa, donde lograron mayoría calificada en el Congreso del Estado y los ayuntamientos de las principales ciudades del estado, las dirigencias de los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, Morena y Partido del Trabajo, comenzaron una nueva etapa de negociación, ahora para afiliar a los regidores y diputados electos de Encuentro Social, que desaparecerá al haber perdido el registro nacional, por lo que sus posiciones serán repartidas en donde desee cada uno de los ganadores. En el caso del Congreso del Estado, Morena por sí solo tendrá 17 legisladores, y de sumar a los 5 del PES, tendrá un grupo parlamentario de 22, alcanzando más de la mayoría; y de sumarse al PT, pasarían de 5 a 10, convirtiéndose en la primera minoría, superando al PRI, por lo que presidiría la Mesa Directiva en el primer año y el Comité de Administración que será creado. Ambos institutos políticos deberán ponerse de acuerdo, porque el reparto de las candidaturas les ayudó a lograr la mayoría calificada, con todo y los conflictos que tuvieron para hacerlo.



Decisión. Víctor Hugo Pacheco Chávez dejó en el camino a Ahuizotl Rentería Contreras y Ascensión Ramírez Cortez, ya que fue electo magistrado de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa por votación de los diputados locales tras recibir la terna que les envió el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Nada más que Pacheco Chávez no rindió protesta porque no estaba en la sesión de ayer, en el recinto legislativo. De entre Pacheco Chávez, delegado del Registro Público de la Propiedad de Los Mochis, y Ahuizotl Rentería, director Jurídico del Ayuntamiento de Ahome, iba a quedar la posición, incógnita que ya quedó despejada. Se estima que en la sesión del martes Pacheco Chávez tome protesta, y para entonces quede resuelto el nombramiento de su sucesor en la dependencia estatal en Los Mochis.



Sobre el problema. Los alcaldes de Escuinapa y Rosario, Hugo Enrique Moreno Guzmán y Antonio Pineda Domínguez respectivamente, se comprometieron a resolver el problema del desabasto de agua potable en sus ciudades, un compromiso que para Moreno resultaría prácticamente imposible, pues en tres meses se va. Para Pineda, quien buscó y ganó la reelección, el problema se tiene que resolver de fondo, con la creación de más pozos profundos, lo que significa que tiene que gestionar recursos para responderles a los rosarenses. Ambos alcaldes se echaron ese trompo a la uña, ahora solo queda esperar a que cumplan, porque el desabasto del líquido se agrava cada día y los habitantes son quienes sufren.



Van bien, pero... En el caso de la Jumapag, de poco le ha servido a la actual administración el haberse ganado la estrellita como una de las que mejor administración de recursos e ingresos ha tenido, si lo hace en medio de un hoyo financiero que parece no tener fin. Es verdad que si no hubieran implementado estas medidas que las han llevado a ganarse esta distinción, quién sabe cómo les estuviera yendo, pero el caso es que siguen con la misma problemática: operan con números rojos y con pasivos que superan los 300 millones de pesos, según dio a conocer ayer la gerente del organismo, Paula Elena Gil Sandoval. Y es que a esta paramunicipal que por mucho tiempo fue calificada como la caja chica del gobierno guasavense, simplemente se le acabó el saldo y solo le quedan cuentas y cuentas por pagar, entre ellas a proveedores e instituciones como el IMSS, Infonavit y el propio SAT, y ni cómo se escapen los trabajadores, a los que nuevamente se les adeudan tres quincenas y para lo cual necesitan como 10 millones de pesos.



El camino. Pareciera que el comité contra la quema de soca que supuestamente encabezan los alcaldes de los municipios se encuentra nada más de membrete, debido a que no cuenta con una figura jurídica que dé certeza a las acciones que pudiera aplicar. Es por ello que cada temporada se anuncia que recrudecerán las acciones, sin embargo no hay nada estipulado ni escrito que permita fijar multa u otra acción para sancionar a quienes se detecte realizando esta práctica. Sin embargo, la luz a esta decisión pudiera llegar de mano del secretario de Agricultura y Ganadería, Jesús Valdés Palazuelos, quien señaló ante productores de la región del Évora la necesidad de legislar y crear una iniciativa que vaya en torno a acabar con esta práctica, que daña al medio ambiente.