Retorno. Luego de disfrutar de unas vacaciones, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, regresó ayer a sus actividades públicas, con la inauguración de la segunda etapa del bulevar Imala-Culiacán, pero también tomando decisiones en el tema de seguridad ante los últimos acontecimientos y es que pareciera que la delincuencia aprovecha sus ausencias para hacer de las suyas. El mandatario estatal ha instruido a los miembros de su gabinete de seguridad, que la prioridad principal será la recaptura de los presos fugados hace unos días del Cecjude, mientras se investiga al personal involucrado. Y se prevén más inversiones en los centros penitenciarios, en tanto que hoy enviará una iniciativa al Congreso del Estado proponiendo penas más severas para los servidores públicos que participen facilitando las evasiones.



Grilla cenecista. Si en algún sector del Partido Revolucionario Institucional hay una lucha sin cuartel es en el sector campesino de Sinaloa. Una vez pasadas las elecciones del 1 de julio, la lucha por la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa se agudizó. Ayer, los líderes formales y naturales cenecistas se quedaron helados cuando surgió el nombre de la candidata derrotada al Senado Rosa Elena Millán como la que se perfilaba para esa posición, en lugar de Samuel López Angulo, quien cubre el interinato de Ana Cecilia Moreno Romero, que se fue como candidata a repetir como diputada local y que lo logró, ganando de «panzazo» con tres votos. Sin embargo, se habla que Moreno Romero no regresa al liderazgo campesino, por lo que el jaloneo se puso color de hormiga. La posibilidad de que la nueva líder de los cenecistas sea Rosa Elena Millán provocó una reacción en contra, por lo que ella salió a desmentir que la quiera, que no es su interés. Ya hay algunos tiradores y salió a relucir entre los «compas» que uno de ellos en el norte de Sinaloa es el expresidente del Comité Municipal Campesino número 5 de Ahome, Gilberto Irazoqui Galaviz.



Gestor polémico. En el sur de Sinaloa, el diputado local electo por el 24 distrito, Édgar González Zataráin, ya adelanta su trabajo legislativo y de gestión. El también exalcalde de Rosario se reunió con el presidente municipal de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, para fijar una agenda de temas prioritarios. Ya antes, en entrevista, González había advertido de las necesidades urgentes que tiene Escuinapa de obra pública como drenaje y pavimentación. El próximo diputado local no ha estado exento de polémicas. Luego de su administración municipal, que presidió del 2011 al 2013, enfrentó acusaciones de excesos con un endeudamiento de 54 millones de pesos y una denuncia penal por parte de la ASE por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.



A ver si no les afecta. A raíz de los hechos violentos registrados la noche del domingo en la cabecera municipal de Mocorito, el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro ya anunció que se redoblarán esfuerzos para mantener la calma y el orden con el apoyo de la Policía Militar, lo cual podría dar buenos resultados. Pero, por otra parte, habría que ver en qué medida puede afectar al turismo este tipo de hechos, pues se dice que la mejor publicidad es la que se da de boca en boca y los rumores sobre el peligro en el Pueblo Mágico no paran entre la gente. Hay que recordar los hechos violentos que se han registrado en el 2016 y 2017 durante las fiestas de San Benito, lo cual a decir de la gente fue el detonante para que este año no hubiera la asistencia deseada.



Sin rencores. Salió a relucir que la alcaldesa Diana Armenta Armenta sostuvo una reunión con varios funcionarios ayer por la mañana, donde al parecer les pidió trabajar duro y en equipo, incluyendo a personal que fue nombrado por el expresidente municipal, Víctor Espinoza. La plática fue con el objetivo que se pueda lograr un cierre de administración que deje buen sabor de boca en los guasavenses y que la entrega-recepción también sea íntegra con la alcaldesa electa Aurelia Leal. Tal parece que Diana Armenta quiere demostrar que el trago amargo de la derrota el pasado 1 de julio ya es cosa del pasado, y con esto quiere dejar en claro que no hay rencores. ¿Será?