Movimientos. Tras su periodo vacacional, el gobernador Quirino Ordaz Coppel continúo con los movimientos en su gabinete, y ahora tocó el turno de la Coordinación de Asesores, adonde llegó Guadalupe Robles Hernández en sustitución de Homobono Rosas Corrales, quien había ocupado el cargo desde el 16 de septiembre de 2017, luego de la renuncia de Rubén Rocha Moya, actual senador electo. Esta incorporación reforzará al gobierno estatal, ya que Robles Hernández es un politólogo con experiencia, que cuenta con una trayectoria de 30 años en diversos cargos de los tres niveles de gobierno, especializado en administración pública y derecho a la información.



Apetito. Como si hubiera dado buenas cuentas en la elección pasada, el exalcalde de Choix Juan Carlos Estrada entró en la pelea por la presidencia del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Y es que se da por hecho que a Sebastián Zamudio los panistas le darán las gracias tras la estrepitosa derrota que tuvieron el pasado 1 de julio. A los panistas no les importan los motivos, sino quien pague los platos rotos. Uno de los que suenan en la pugna por el liderazgo es precisamente Estrada, pero no las tiene todas consigo ni en su propio terreno porque en cuanto trascendió su aspiración un grupo de panistas del alteño municipio lo está impugnando. Es el ajuste de cuentas por el papel que jugó para quitarle la candidatura a la alcaldía a Lidia Villalba Cota y dársela a Yoneida Gámez Vázquez, quien fracasó rotundamente en las urnas. Dicen que la derrota es más del exalcalde Juan Carlos Estrada que de Gámez Vázquez. Y todavía quiere ser el líder estatal del PAN.



Trapitos al Sol. La exalcaldesa de Escuinapa Fernanda Oceguera Burques va a necesitar un buen abogado para enfrentar las acusaciones que el nuevo presidente municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán, le sigue sumando. Ayer hizo público el resultado de una revisión administrativa aplicada a la organización de la Fiesta de las Cabras, la principal celebración del municipio y la misma que Oceguera Burques presumió en su momento como la mejor de la historia. Las cuentas presentan un déficit de 484 mil 924 pesos. A ello se le suma la acusación de un supuesto desfalco por 1.5 millones de pesos. Y eso que al momento de asumir de nuevo la alcaldía, Moreno Guzmán aseguró que no iba a perseguir a nadie.



El último recurso. Luego de varios meses arrastrando un problema tras otro a consecuencia de la poca solvencia y anunciando una y otra vez que recurrirían a suspender el servicio a los usuarios morosos, finalmente personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) ha tomado la decisión de llegar a la última instancia e inició un arduo programa implementando acciones de corte en el servicio de agua potable para quienes registran un adeudo de mil pesos o más a la paramunicipal. Esto para algunos era un mal necesario, incluso en la comunidad de La Palma hay quienes deben hasta 80 mil pesos y no se han acercado para obtener un convenio o un método alterno de pago. Juan Guadalupe García López, gerente de la paramunicipal, espera obtener el recurso necesario para salir adelante con el pago de la luz a la CFE y no tener que quedarse sin energía de nueva cuenta.



Cambios. Por otro rumbo, todo parece indicar que la tan anunciada y controversial plaza La Mariposa ha sido rebautizada, y es que en el sitio donde se ubicará este complejo comercial y urbano luce ahora un anuncio espectacular donde se le hace conocer a la población de Guasave que se construirá un sitio de esparcimiento que promete los mismos atractivos que La Mariposa, sin embargo, ahora con el nombre de Plaza Encuentro. No es necesario hacer mucho esfuerzo para recordar lo criticado que fue el nombre que de inicio se planteó darle al complejo, y tal parece que hicieron estudios de mercado y notaron que el nombre no gustó mucho a la población, por eso el cambio.