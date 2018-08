Enroques. 22 días después de haber cambiado al secretario de Salud, el gobernador Quirino Ordaz Coppel decidió hacer cambios en mandos medios de la dependencia estatal, cuyo titular, Efrén Encinas Torres, procedió a tomarles protesta a los funcionarios. Muchos de ellos cambiaron solo de área, pero ya formaban parte de la Secretaría. En total, fueron seis cambios, el más significado fue de Armando Enrique Apodaca, quien fue nombrado subsecretario de Servicios Administrativos; y de Jesús Ignacio Luis Barros Cebreros, como director administrativo (federal), que se venía desempeñando como director estatal del Seguro Popular, cargo que quedó vacante. Según los planes del mandatario estatal, ahí nombrará a Rosa Elena Millán Bueno, quien regresaría al gabinete estatal, pero en un mando medio, y no de primer nivel, como cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el primer año de la administración estatal; hasta el 29 de enero, que presentó su renuncia para convertirse en candidata a senadora.



A dos fuegos. Dicen que José Encarnación Torres Camacho, presidente del Consejo Municipal Electoral de Ahome, cometió una pifia que lo puso a dos fuegos partidistas, del PRI y PAN, y prácticamente lo inhabilitó para ser el árbitro en los futuros procesos electorales. Hasta eso que la opinión generalizada es que lo hizo en forma inocente, sin dolo ni nada por el estilo. Sin embargo, su actuación al final va a afectar a alguno de los candidatos a regidores «pluris» del PRI o del PAN. Resulta que Torres Camacho levantó el acta en la que determinaba que no había ninguna impugnación y la pegó en el estrado del órgano electoral cuando aún no se vencía el plazo para hacerlo. El enredo está en que los priistas llegaron después para hacer la impugnación por el reparto de las regidurías «pluris» (reclaman otra más), aún cuando no se vencía el plazo. Pero los panistas sacan que Torres Camacho se las recibió de manera extemporánea para beneficiarlos, tomando en cuenta el documento que el funcionario electoral puso de manera anticipada en el estrado. Pero los priistas reclaman que con esa acción Torres Camacho les da armas a los panistas para defenderse en el Tribunal Estatal Electoral.



«Balconeada». Dicen que el que calla, otorga; y pareciera que la expresidenta municipal de Escuinapa Fernanda Oceguera Burques le estaría dando la razón al alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien desde su llegada a la presidencia, después de la derrota en busca de la reelección, comenzó a hurgar y a destapar presuntos malos manejos financieros. Primero se lanzó a la yugular de Oceguera diciendo que en su administración se excedieron en gastos; y este martes lanzó otra bomba, al argumentar que existen gastos sin comprobar de la fiesta de Las Cabras por casi medio millón de pesos. Hasta el momento, la exalcaldesa no ha fijado alguna postura ante los medios de comunicación que refuten las declaraciones del Yiyo.



¿Y los castigos? No es el primero ni será el último líder de agricultura que grite a los cuatro vientos que hace falta un trabajo más rápido y preciso para aplicar sanciones a los productores que queman la soca. Ulises Gaxiola Rodríguez, coordinador de la Central Agrarista Mexicana (CAM), está consciente de que los comités municipales han estado de membrete por diferentes motivos, pero entre ellas está que no cuentan con herramientas para poder sancionar. El líder dice que los diputados tampoco le han puesto mucho empeño en este tema, y están esperanzados que entrando la nueva Legislatura agarren «al toro por los cuernos» y apliquen las leyes con sus castigos respectivos, esto con la finalidad de bajar los índices de incendios en las parcelas. Lo más duro que señala el líder agrícola es que en la región del Évora es donde más quema de soca se genera en todo el estado de Sinaloa, lo que indica que algo se está haciendo mal aquí.



Indignación. Fue más lo que batalló el joven Marco Antonio Fuentes, quien fue atropellado por una patrulla de la Policía Municipal en Guasave el año pasado, para que lo acomodaran a trabajar en el Ayuntamiento tras haber perdido su pierna, que lo que duró en su puesto. Con mucha molestia detalló que en la última quincena de julio le notificaron que fue dado de baja. El beneficio le duró únicamente mientras estuvo Víctor Espinoza como presidente, pues al parecer él también fue blanco de los recortes que Diana Armenta está implementando tras el regreso a su mandato. A ver qué tal le va a la mandataria, porque Marco Antonio amenaza que se manifestará nuevamente frente al Ayuntamiento.