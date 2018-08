Cambios de ánimo... y de opinión. En las últimas semanas, el presidente municipal electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha emitido diferentes posturas referente al crédito solicitado por el Ayuntamiento de 347 millones de pesos. Primero declaró que si el empréstito era para beneficio del gobierno municipal y no perjudicaba las finanzas, no se opondría; después dijo que solicitaría información al alcalde Antonio Castañeda sobre los detalles del préstamo; luego que prefería ser él quien decida en qué emplear esos recursos; y ahora se opone a que se contrate el crédito, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales para que no lo hagan, y que hablaría con los directivos de las instituciones bancarias para que no otorguen el empréstito, porque corrían el riesgo de que no se los pagaran, por la situación financiera que tiene el municipio. Esto generará rispidez en el proceso de entrega recepción, que debe iniciar en los próximos días.



Despejado. Dicen que el camino se le abrió al expresidente del Comité Municipal Campesino número 5 de Ahome, Gilberto Irazoqui Galaviz, para la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Y es que quien se mencionó que llegaría a relevar a Samuel López Angulo ayer tomó protesta como directora del Seguro Popular. Se trata de Rosa Elena Millán Bueno, que cuando se vinieron las reacciones en su contra para tomar las riendas de la Liga de Comunidades Agrarias salió con que no le interesaba esa posición. Verdad o no, ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel le tomó la protesta para el Seguro Popular, con lo que el liderazgo campesino quedará en otras manos, y los «compas», cuando menos los de la zona norte, le apuestan a Irazoqui Galaviz, pero algunos no descartan que salgan otros «tiradores». Versiones indican que el cambio en la organización cenecista en Sinaloa se realizará en septiembre o a más tardar en octubre.



Crisis en Escuinapa. Los habitantes de Escuinapa ya no sienten lo duro, sino lo tupido, pues el agua prácticamente está dejando de emanar de los pozos freáticos. De las tuberías ni se diga, hace tiempo que dejaron de gotear. La situación para los escuinapenses se convertiría en caótica en los próximos meses, pues tampoco ha llovido como se esperaba, y esa sería la principal causa por la que los pozos no se volvieron a llenar. El panorama pone en aprietos al alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien a su regreso a la presidencia se comprometió a resolverle el problema a sus gobernados. Ahora sí que no deberá de esperar a que la madre naturaleza haga lo suyo, sino tendrá que hacer gestiones con la Conagua u otras instituciones para llevar agua en pipa a los ciudadanos.



Siguen las inconformidades. En el cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, los regidores priistas continúan manifestando la misma queja de antaño respecto al tiempo de entrega de los documentos de las sesiones, hay que recordar que en numerosas ocasiones han dicho que las actas de las sesiones anteriores se las pasan unas horas antes de la siguiente, por lo que señalan no tener tiempo para analizarlas con cuidado y, esta vez, el regidor José López Lozolla afirma que algo similar ocurrió con las bitácoras del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la comuna, siendo este el motivo por el que la facción priista votó en contra de la cuenta pública del trimestre abril-junio.



Justo y necesario. Y los que a fuerzas se tenían que ver a la cara fueron la tesorera Siria Lugo y el líder del sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, Alejandro Pimentel. La reunión fue celebrada en un conocido restaurante, donde, como dicen luego, hablando se entendió la gente. Se tomaron, además de un café, acuerdos importantes para la resolución de pendientes económicos que hay con el grupo. También, ya estando en confianza y con la garantía de que tienen intención de pagarles a los sindicalizados, aprovecharon para pedir una prórroga y cumplirles con todo lo que ha quedado rezagado. Una cosa está clara, Diana Armenta ya resolvió el tema del estallamiento a huelga que estaba programado para el próximo lunes 6 de agosto, y con este encuentro se confirma lo dicho.