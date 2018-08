Más damnificados. El tsunami electoral dejó muchos damnificados en Sinaloa, tanto de excandidatos derrotados como de exfuncionarios de primer, segundo y hasta tercer nivel que se quedaron desempleados para darle cabida a los perdedores priistas. Y según nos adelantan, habrá muchos más en esta semana, que ayer inició con dos nuevos movimientos. Bernardino Antelo Esper, quien a pesar de que el 2 de febrero pasado ocupó la titularidad de Ceapas, fue sustituido ayer por Juan Ernesto Millán Pietsch, que regresó al gabinete estatal, pero pasó de jugar en Grandes Ligas (por ser secretario de Pesca), a clase Triple A (director de organismo descentralizado). El otro cambio fue Mónica Coppel Tirado, que asumió la subsecretaría de Turismo en lugar de Gustavo Zavala. Ambos hoy exfuncionarios tienen en común con son personas muy cercanas y queridas del exgobernador Mario López Valdez, y ahora se irán a la banca hasta nuevo aviso. El nerviosismo sigue entre los subsecretarios y los directores del gobierno estatal, y hasta de uno que otro secretario, pues podrían ser reemplazados en las siguientes horas.



De visita. José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia de la República, llega hoy a Los Mochis a su paso a las Barrancas del Cobre. Viene en plan familiar. Llegará con su amigo, el ahora senador electo Mario Zamora Gastélum. Mañana temprano desayunará en el empaque del señor Daniel Ibarra, y por la tarde saldrá en el Chepe panorámico. Zamora Gastélum expresó que a Meade le gusta tanto Los Mochis que eligió la sierra tarahumara para vacacionar en familia.



¿Dónde quedó? Luego de que se diera a conocer que hay alrededor de 140 mil pesos de dinero comprometido que se le adeuda a Cruz Roja Angostura de la colecta anual debido a que se mencionó que el Ayuntamiento estaba en la lista, el tesorero Perfecto Ruelas Beltrán salió en defensa de la comuna, argumentando que sí se le entregaron al Patronato más de 82 mil pesos que aportaron los empleados de confianza; y alrededor de 7 mil de los empleados de Seguridad Pública. Pero donde surge la duda es en los más de 22 mil pesos que presuntamente fueron aportados por el Sindicato, pues el tesorero asegura que la líder sindical fue quien se encargó de manejar esos recursos y no sabe cómo fue la negociación con la benemérita institución.



No le incomoda. La presidenta municipal asegura que el complejo La Mariposa, que se edifica en la zona industrial en Guasave, aún conserva ese nombre, pues ahora que apareció un cartel donde se le llama plaza Encuentro es solo para una parte del ambicioso proyecto, pero en general llevará el de La Mariposa. Diana Armenta también aseguró que como esa obra se dará a través de inversión privada, tampoco le afectaría que le cambien el nombre cuando ellos quieran, pues el gobierno no está aportando nada, sino simplemente dando las facilidades para que aterrice la obra y se tenga una importante fuente de empleo para los guasavenses.



Reto turístico. Ayer, el gobernador del estado se planteó un nuevo reto en materia turística: lograr que Mazatlán sea certificada por la Unesco como una ciudad creativa en materia de gastronomía. En México, solamente Ensenada ha obtenido esta distinción, y mundialmente son muy pocas las ciudades con esa certificación. Con la determinación que Ordaz Coppel mostró al sorprender gratamente al mismo presidente de la República con la organización del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018 y la riqueza gastronómica de Mazatlán, la mayoría tiene fe en que lo pueda lograr.