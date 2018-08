Y llegó a Los Mochis... El senador electo Mario Zamora Gastélum se convirtió, junto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, en el anfitrión de José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia de la República. Lo recibieron en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte. Llegó relajado, saludó y se tomó selfies con algunas personas que se lo pedían. Incluso tomó el volante de la camioneta hacia la casa de la familia Zamora-Ibarra, y de copiloto el gobernador. En la casa del senador priista ya lo esperaba un distinguido grupo de empresarios sinaloenses. Ahí lo acompañaron en una bonita velada. Hoy desayuna temprano en el empaque de Daniel Ibarra, suegro del nuevo miembro de la Cámara Alta, para conocer de cerca el proceso de empaque de mango de exportación. Por la tarde sale en tren a las Barrancas del Cobre.



Disputa por crédito. Mucha polémica ha generado la solicitud de crédito por 347 millones de pesos que hizo el Ayuntamiento de Culiacán y que fue autorizada por el Congreso del Estado, más por los cambios de postura que ha tenido el alcalde electo Jesús Estrada Ferreiro, que se opone a que se contrate el empréstito porque quiere ser él quien lo haga y lo utilice. Tras varios días de mantener agenda privada, el primer edil Antonio Castañeda Verduzco reapareció ayer y aclaró que no es un hecho que la actual administración municipal vaya a aplicar el recurso que se obtenga del crédito porque el trámite tarda varias semanas, y el cambio de gobierno será el 1 de noviembre. Se tiene programado que este viernes los bancos presenten sus propuestas, y el martes elegirán al ganador.



Deslinde. Ante los reclamos por la continua muerte de palmeras plantadas en el paseo costero como parte de la regeneración de esa zona, el Ayuntamiento de Mazatlán, que preside el priista Joel Bouciéguez, ha respondido que el proyecto aún no ha sido recibido y que será la empresa contratada la que deberá sustituirlas. Pues bien, ayer, el secretario de Obras Públicas del Estado, Osbaldo López, declaró que, según, tiene reportado que las obras en el malecón y en el faro, con todo y la instalación de palmeras, ya fueron entregadas al Ayuntamiento. De ser así, el caso generará indignación en Mazatlán, donde los ciudadanos han criticado el continuo cambio de palmeras, que no más no prenden, y su costo que, en algunos casos, llegan a elevarse hasta los 40 mil pesos cada una.



Investigación en el aire. Con la declaración del director de Seguridad Pública, Miguel Ángel Martínez Catana, se hizo evidente que hubo denuncia por detonación de arma de fuego en las instalaciones del Taller Municipal, donde se encontraba el líder de Stashag en Guasave, Alejandro Pimentel. La corporación policial no pudo proceder debido a que no se encontró el arma. Tocará a la presidenta municipal, Diana Armenta, realizar la investigación para llegar al fondo del asunto y deslindar responsabilidades en un trámite administrativo.



Paso a paso. Poco a poco, la comuna angosturense ha ido solventando los problemas que venían arrastrando con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura. Incluso, la secretaria general de este, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, dejó en claro que se ha tenido un buen entendimiento y han ido trabajando de la mano para que las dos partes tengan el beneficio que marca el contrato colectivo. Pero la situación aquí va en dos sentidos: el primero es porque, a unos cuantos días de que Eleazar Bojórquez Camacho dejara las riendas del municipio, se registró un conflicto en donde hasta el aún presidente interino dijo que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, debería defender más al personal de Ayuntamiento y no del Sindicato, ya que su función está en la comuna; mientras que la otra vertiente es que, durante la campaña, no se logró una reunión entre la entonces candidata del PRI a la presidencia, ahora presidenta municipal electa, y la secretaria general del Sindicato. Mientras tanto, se dice que José Manuel «Chenel» Valenzuela López está dejando cuentas claras con el gremio. A ver cómo están cuando inicie la siguiente administración.