Resultados. El gobernador Quirino Ordaz Coppel vino a Los Mochis no solo a recibir por cortesía política al excandidato presidencial José Antonio Meade, que pasó de relax por esta ciudad rumbo a las Barrancas del Cobre, Chihuahua, sino a poner en marcha obras de relevancia para los ciudadanos con el sello del hoy secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave. Una de estas es el drenaje pluvial de Centenario y Leyva que Ordaz Coppel, junto con Ruelas y el alcalde en funciones Manuel Urquijo, entre otros, dio el banderazo para su construcción con una inversión de 28 millones de pesos. Esta obra la dejó encauzada Ruelas Echave cuando estuvo como alcalde en funciones, y quizá por eso el gobernador le cedió el espacio para que explicara el proyecto, lo que se interpretó por muchos como un espaldarazo. De hecho, no son pocos que aducen que Ruelas Echave se convirtió en el hombre fuerte en la zona norte del gobernador. Lo cierto es que por obras en Ahome no queda porque Ordaz Coppel inauguró el Centro de Salud de Las Grullas Margen Derecha, supervisó los trabajos del estadio Emilio Ibarra y abrió a la circulación un tramo de la carretera Los Mochis-Topolobampo. Algunos dicen que no le aflojan para ver si en el 2021 les va mejor, aunque el gobernador aclaró que trabaja para la gente, no para partidos políticos.



Felicitación. A través de las redes sociales, Gerardo Vargas Landeros celebró que la maestra Elba Esther Gordillo quedara en libertad tras cinco años de permanecer en prisión acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. En un tuit, el exsecretario general de Gobierno puso «Felicidades Maestra Elba Esther, sin duda se viene lo mejor para México, su experiencia, lucha y compromiso con la educación la avalan, enhorabuena! [sic]». Las críticas en redes sociales para Vargas Landeros no se han dejado esperar, y le han dicho de todo.



No, señores. Definitivamente no se permitirá que civiles anden armados con la excusa de protegerse de los ladrones, de acuerdo con el secretario estatal de Seguridad Pública, Inocente Fermín Hernández Montealegre. Esto, porque el recién nombrado secretario no la ha tenido fácil y se ha encontrado con una población que está harta de tanto asalto y delincuencia, pues, apenas se pone en marcha un operativo para combatir la delincuencia en un sector, la misma repunta en otro lado, lo que deja en evidencia la falta de elementos en la Secretaría.



Auditorías, en puerta. En tanto el alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán y la exalcaldesa Fernanda Oceguera Burques dirimen sus diferencias políticas, es indudable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tendrá mucho trabajo en Escuinapa. Ambos actores políticos han vertido suficientes acusaciones para sospechar, al menos, un uso irregular de los recursos públicos. Moreno Guzmán acusa que en la administración de Oceguera Burques se tuvo un desfalco de al menos 1.5 millones de pesos. Esta, por su parte, acusa a Moreno Guzmán de haber firmado cheques por 2 millones de pesos cuando ya no era alcalde y estaba en la campaña por la reelección, que al final perdió.



Enciende pasiones. El tema que ya se había ventilado en este mismo espacio sobre el incipiente regreso de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico ayer fue corroborado por la alcaldesa electa Aurelia Leal López, quien aseguró que los blanquiazules van a estar de vuelta en el circuito gélido en 2019, tema en el que habrá de ahondarse en los próximos días, ya que el presidente electo de la nación, Andrés Manuel López Obrador, estará visitando el municipio. Al parecer ya hay un grupo de personas interesadas en invertirle al beisbol en esta ciudad, mientras que AMLO se encargaría de hacer les gestiones ante los directivos de la pelota invernal para que permitan que Guasave vuelva en 2019, pues la idea es que los más de 40 años de tradición de los Algodoneros en la LMP sean respetados y le regresen a la afición ese espectáculo que tanto añoran.



El reencuentro. Quienes se volvieron a encontrar en el pueblo mágico de Mocorito fueron el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro y el subsecretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Óscar Camacho Rodríguez, ambos excandidatos a la presidencia municipal del municipio serrano, ahora con una causa en común: entregar apoyos a las familias afectadas por la ola de calor. Aunque fue poco lo que se vio que platicaron, ahora los colores y las rivalidades deberán quedar atrás, pues tienen como causa común el avance del municipio.