Otra. De nueva cuenta fue asesinada una mujer, ante un claro reto a las autoridades de Seguridad. La joven fue ultimada a golpes en una zona muy poblada de Culiacán, donde se realiza un fuerte operativo para bajar los índices delictivos, según las autoridades. Esto sucede a unos cuantos días de que familiares de personas asesinadas acudieron a la Fiscalía a pedir que no se registrara ni un feminicidio más. Ante este tema hacen mutis las instituciones, como el Ismujeres y el Cepavif, cuyas titulares no acuden ni a marchas ni exigen justicia, lo cual está provocando molestia entre las diversas organizaciones sociales y familiares de las víctimas. Sí, no se debe dejar de exigir justicia a la Fiscalía ante un hecho consumado, pero ¿dónde están las instituciones que trabajan en la prevención? ¿Dónde están las campañas fuertes para detectar desde los noviazgos las conductas agresivas hacia las mujeres?



Bien amarrado. Este año, el programa de inclusión social Prospera realizaría 20 mil nuevas incorporaciones en Sinaloa, al menos ese fue el compromiso que hizo el coordinador nacional de dicho programa, Jaime Gutiérrez Casas, durante el evento de entrega de pólizas de afiliación al Seguro Popular que encabezó el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel en la cancha Germán Evers, en Mazatlán. El compromiso no fue por iniciativa de Gutiérrez, sino que el mandatario estatal lo «amarró» delante de los mazatlecos, que pedían más apoyo de las autoridades federales. De cristalizarse esta petición, miles de familias sinaloenses contarían con apoyos en educación, alimentación y salud. Habrá que esperar y vigilar que la federación cumpla lo prometido.



En dudas. ¿La remodelación del estadio de beisbol Emilio Ibarra Almada irá a estar para el 15 de septiembre, para que en octubre inicien los juegos de los Cañeros de Los Mochis contra los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico? Aunque el presidente del equipo, Joaquín Vega Inzunza, ha dicho que sí, dicen que ni el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel está seguro de que el compromiso del constructor se cumpla porque se ve que la magna obra no avanza, pese a que los recursos económicos han fluido conforme a lo pactado. Y la afición del equipo de los Cañeros está por el mismo estilo de Ordaz Coppel. Incluso, algunos ya se empezaron a preocupar por anticipado, como si no tuvieran otra cosa en qué ocuparse. Bueno, pero es que son aficionados de corazón y les gusta el beisbol. Algunos piden que los funcionarios estatales relacionados con la obra deben ponerle más atención al tema, no sea que el gobernador los «ponche» ahora que trae el brazo caliente.



Con chifleta y todo. A pesar de que quedó en evidencia que las administraciones pasadas poco caso hicieron del Plan de Crecimiento Urbano, que —dicho sea de paso— la última actualización fue en el año 2009, el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Álvaro Ruelas Echave, en su visita a Guasave para la firma del nuevo convenio de colaboración para la elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad, tiró la chifleta de que esperan que quienes vienen a tomar el mando hagan y ejecuten de forma responsable este plan para que Guasave explote todo el potencial que tiene. Y, efectivamente, ojalá que así sea para que el desarrollo de esta ciudad por fin se note y que se empiece a hacer el trabajo que no se hizo en tantas administraciones anteriores.



Sin electricidad. Parece que le llueve sobre mojado al jefe de Servicios Regionales en el Évora, Lizandro Sillas López, pues, en cuanto regresaron del periodo vacacional, se les quemó el transformador y se quedaron sin energía eléctrica en el edificio en la ciudad de Guamúchil, siendo una temporada tan alta para los trabajos, con la entrega de uniformes y las inscripciones. Hasta parece que siguen de vacaciones, pero sufriendo calor, y ante la falta del servicio tienen que sacar adelante el trabajo con los call center. La situación es que, a pesar de las peticiones que Sillas López dice haber hecho a la Secretaría de Educación Pública del estado, es hora de que no hay una respuesta para ver de qué manera van avanzando con el trabajo y la solución del problema.