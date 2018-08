A mal árbol se arriman. Extrañeza causaron las declaraciones de Raúl Carrillo Castaños, secretario de Desarrollo Social, sobre que a los desplazados los están canalizando al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa para que les resuelva su problema. Lo que al parecer no le han informado al secretario es que este Instituto desde hace años es inoperante y está en proceso de extinción. Con esto quiere decir que es casi imposible que los desplazados por violencia de las sierras del estado vayan a acceder a una vivienda, y lo que estas personas deben hacer es buscar por su cuenta.



Solicitud. El alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, empezó a ser presionado por los activistas que se oponen a la construcción y a la operación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Estos han reactivado sus acciones para mostrar su rechazo a este proyecto con el argumento de que está bajo el manto de la ilegalidad y de la amenaza de contaminación, lo que el oficialismo ha negado. El exdiputado federal Gerardo Peña Avilés envió un oficio a Urquijo Beltrán a nombre del colectivo Aquí No, en el que se le solicita una audiencia para exponerle sus motivos del rechazo a ese proyecto. Dicen que el oficio le sorprendió al alcalde, que ya lo que quiere es una retirada en paz, lo que parece que no la va a tener, porque no solo tiene en puerta ese problema, sino otros más. Sin embargo, ese es el de la coyuntura a dos meses y medio de concluir su mandato, tiempo que se le va a hacer eterno. Falta ver si Urquijo Beltrán les abre espacio a Peña Avilés y a su gente en la agenda o se los lleva hasta que se los coma el tiempo.



Van con todo. El día de hoy, pescadores de todo el estado marcharán en Mazatlán, y se espera que tomen las instalaciones de la Conapesca, que dirige Mario Aguilar Sánchez. Esto en rechazo a la intención del gobierno federal —en específico de la Semarnat— de decretar zonas protegidas en el golfo de California, en las cuales quedaría prohibida cualquier actividad de captura comercial. El reclamo de los hombres del mar es que, ahora que ya se va, la administración de Peña Nieto le quiere dar el tiro de gracia a su sector. Ya el viernes 10 de agosto pasado, los pescadores mazatlecos protestaron frente a las instalaciones de la Semarnat, y hoy van con todo contra la Conapesca.



Negros nubarrones. Un grupo de activistas de Morena en Guasave, de esos que anduvieron en las manifestaciones contra los gasolinazos y que apoyaron en el proceso electoral del pasado 1 de julio para salir triunfantes, se mostró molesto contra la alcaldesa electa Aurelia Leal López, ya que no les contesta llamadas y tienen la incertidumbre de qué pasará con ellos, pues saben de antemano que la política de Tamazula ya está manejando nombres de personas que integrarán su gobierno, y provienen de otras fracciones. Casimiro Zamora, diputado federal electo por Morena, se propuso para encabezar una comisión que hable con Aurelia Leal y les despeje dudas al respecto, sobre todo recordándole que el pasado 11 de julio la futura alcaldesa de Guasave estuvo en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió a los presidentes municipales electos que fueran muy cuidadosos de la gente que elegirán para gobernar, pues se supone que será el gobierno del cambio; pero, si se rodean de personajes por los que la gente votó en contra, entonces mandaría una muy mala señal.



Presión. Se prenden los focos rojos en el departamento de Obras Públicas de Mocorito, y el director Víctor Parra Melesio debe tomar cartas en el asunto lo antes posible, ya que podría suceder un accidente automovilístico por la carretera que va a la comunidad de El Progreso debido al mal estado en que se encuentra un pequeño puente y parte de la carretera, pues, tras las recientes lluvias, el agua ha estado derrumbando la tierra por debajo de la carpeta asfáltica. Actualmente se están rehabilitando dos kilómetros de esta carretera, obra muy benéfica, pero que no era la prioritaria, ya que dicha rúa presenta muchos baches, mismos que se están haciendo más grandes, y cuya atención era más urgente que la obra en el entronque de la misma en la cabecera municipal. Cabe mencionar que, desde el año 2013, los vecinos de El Progreso también están pidiendo la construcción de un puente de mejor calidad en el arroyo, pues en cada lluvia fuerte quedan incomunicados.