Sucesión. Soltaron los nombres para el relevo de Carlos Gandarilla en el PRI estatal, y entre la militancia ya se prendieron los focos. Sergio Torres, Diva Gastélum, Antonio Castañeda, Marcos Osuna e Irma Tirado suenan fuerte entre la militancia para dirigir el tricolor. No les extrañe que surjan más aspirantes, pero, sin duda, al PRI le urge que alguien de la base, con carácter y con mano izquierda llegue a despachar al edificio del Madero.



Otra manifestación en SSA. Cuando no le llueve, le llovizna al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres. Ayer, más de 300 personas, entre médicos y enfermeras del Hospital General de Los Mochis, le provocaron otro dolor de cabeza que ni las medicinas que surten en la SSA se lo quitaron. ¿Y ahora por qué? Pues porque no les han pagado los ahorros para el inicio del ciclo escolar. Sí, un recurso que el personal médico y de enfermería acumula para cobrarlo en agosto y comprar todo lo necesario para el regreso a clases de sus hijos. Solo se manifestaron unos minutos, pero el asunto es que, si nos les pagan, amenazan con parar labores hoy. ¿Y los derechohabientes, pues?... se quedarán sin servicio médico.



Advertencia. El sector pesquero de la entidad anunció que subirían de tono sus protestas contra del pretendido cierre del golfo de California a la actividad pesquera, y ayer lo cumplió con creces. Más de 3 mil pescadores del centro y del sur de la entidad se reunieron frente a las oficinas de la Conapesca, luego encerraron a los trabajadores en el edificio, además bloquearon la avenida Sábalo-Cerritos, lo que obligó a los grupos de turistas navieros a caminar sobre una avenida anegada para llegar a los restaurantes en los que tenían reservaciones. Tuvieron que intervenir los líderes de la Canirac para pedir que liberaran la avenida.



Sexto aniversario. Bien dicen que los aniversarios deben celebrarse siempre, y eso hicieron los integrantes del Partido Sinaloense en Guasave, quienes festejaron seis años de su creación, con todo lo mal que les fue en el proceso electoral llevado a cabo el 1 de julio de este año. Esto porque, a decir del presidente de dicho partido en el municipio, Carlos Leyva Duarte, no podían dejar que pasara desapercibida la fecha, pues ellos trabajan y seguirán trabajando los 365 días del año para el beneficio de la gente, y a partir de hoy empezarán a laborar para convertirse en gobierno en las elecciones del 2021. Tal parece que el trago amargo que los llevó a impugnar una regiduría, de la que aún siguen sin tener avances oficiales al respecto, se les olvidó con una buen vaso de refresco y una tajada del pastel que decoraron con el logo del partido y coronaron con una tradicional vela.



Lo reconoce. «Estamos noqueados, pero de pie», afirma Marcio Estrada, presidente del Comité Municipal del PRI en Mocorito. El conocido político reconoce que el tricolor se prepara para sufrir muchos cambios, especialmente en su dirigencia estatal, y, pese a que a él a nivel local le quedan todavía dos años al frente del partido, su futuro es incierto, pues también podría alcanzarlo la reestructuración. Sin duda, viene una buena sacudida en el PRI en todo Sinaloa, ya que en las pasadas votaciones no le fue nada bien, y eso le caló en el alma, pues no estaba acostumbrado a sufrir tantas derrotas.