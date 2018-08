Ajedrez político. El gobernador Quirino Ordaz Coppel sigue moviendo sus fichas, reordenando y fortaleciendo su gabinete, y ayer le tocó el turno a Martha Sofía Tamayo, quien tomó posesión como nueva directora del Registro Público de la Propiedad. La aún legisladora pasó a formar parte de una serie de movimientos que ha realizado el Ejecutivo estatal con el objetivo de mejorar el trabajo en pro de los sinaloenses, y así se lo hizo ver en su toma de protesta, al señalar que hay que pensar en grande, al darle la encomienda de modernizar el instituto que toma y volverlo un modelo a seguir para el resto de los estados. Tamayo Morales tiene experiencia en el servicio público, y en ello confía Ordaz Coppel para que lleve a buen término la encomienda.



Le «apuchan». Malovista de origen, pero quirinista por pragmatismo, el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno, entró a la pelea por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa ante la inminente salida de Carlos Gandarilla García, quien solo espera las bases que le envíe el Comité Ejecutivo Nacional para conducir el proceso de sucesión partidista. Como dicen en el rancho, Gandarilla García ya está dado tras los pésimos resultados de la elección del 1 de julio, pero hay priistas en Ahome y los municipios del norte de Sinaloa que lo están empujando para el relevo en la dirigencia estatal, una vez que las circunstancias no le favorecieron para presentarse como candidato a diputado federal o para su reelección como diputado local; aunque, de haberlo logrado, todo indica que le hubiera tronado, como a los otros candidatos del tricolor, y ni estuviera como subsecretario de Gobierno ni en busca de la dirigencia estatal tricolor. Muchos dicen que ya le sabe la movida en esa área porque ya fue presidente del PRI en Ahome.



Vandalismo. Después de varias fallas de funcionamiento, las primeras plumas de prevención vial instaladas en Mazatlán tuvieron un mal fin: vándalos arremetieron contra ellas y las arrancaron. El acto sienta un mal precedente, pues se requirieron al menos tres años de gestión, la colaboración del gobierno estatal, el gobierno municipal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ferrocarriles Nacionales; así como una inversión de 3.5 millones de pesos para lograr su instalación. Se requieren al menos cinco plumas más en la zona urbana de Mazatlán, y con este acto vandálico será difícil que se repita el esfuerzo, aun cuando la seguridad de los mazatlecos urge de ellas.



Austeridad en serio. La alcaldesa electa en Guasave, Aurelia Leal López, retomará el tema de la austeridad en su gobierno. En su mandato el ahorro será prioridad, prueba de ello es que tiene pensado fusionar algunas direcciones para evitarse los altos sueldos que actualmente ostentan varios funcionarios. También ya le dejó en claro a la gente que la apoyó que debe entender que el Ayuntamiento no es una agencia de empleo y es imposible pensar que a todos se les puede dar cabida ahí, porque de caer en esas inercias, entonces el llamado gobierno del cambio sería más de lo mismo, y de eso ya está harto el pueblo.



Las primeras cartas. Heriberto Tapia Armenta y Alma Judith Solís Chávez son los primeros dos posibles funcionarios de primer nivel que se han dado a conocer en el Ayuntamiento de Angostura. La alcaldesa electa, Aglaeé Montoya Martínez, aseguró que esta fue una decisión difícil, pero sobre todo aclaró que fue una decisión de ella, y de nadie más. Dijo estar contenta porque los dos posibles funcionarios —posibles porque aún falta que cabildo así lo avale— son lo mejor que existe y con los que trabajará en perfecta armonía, pues son de su entera confianza. Ya se verá más adelante si en realidad serán las dos piezas más preparadas para estar en la Secretaría y Tesorería municipal, respectivamente. Cabe recordar que, constantemente, la presidenta municipal electa ha informado que la evaluación no solo será para sus funcionarios, sino también para ella.