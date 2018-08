Se nota. Un buen trabajo está realizando la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, quien ha impulsado un programa de trabajo para prevenir los embarazos en adolescentes. Para que los jóvenes reciban una información de calidad, mandó a capacitar a personal en este tema. Es muy importante esta acción porque, pese a la información de redes sociales, aún son muchas las menores de edad que quedan embarazadas cuando apenas están iniciando sus proyectos de vida. Sin embargo, el programa debería ser ampliado a los varones para que tomen conciencia de la responsabilidad, los riesgos y consecuencias de un embarazo a temprana edad, pues también son parte de la problematica.



Se le hizo. El grupo político priista San Blas está desde ayer de plácemes porque uno de sus miembros ya agarró chamba en el sector de la salud tras su salida como director del Issste de Los Mochis, donde apenas estaba calentando la silla. Se trata de Jaime Astorga Hernández, quien tiene un currículum más largo que el tren que pasa por su tierra: exjefe de la Jurisdicción Sanitaria 001, exsecretario general del PRI en El Fuerte, exasesor de la alcaldesa fortense, exdirector del Issste en Los Mochis, entre otros. Astorga Hernández desde ayer es el nuevo director del Hospital General de Guasave, puesto que asumió en medio de la protesta del personal porque no les pagan completos sus ahorros anuales. Algunos del grupo San Blas ya habían adelantado que el secretario de Salud, Efrén Encinas, no lo iba a dejar abajo por el paisanaje. Y así fue. Ni siquiera se detuvieron para el nombramiento por el paro de los empleados. Ya les urgía. Ya puede dormir tranquilo, por el momento, Felipe Velázquez Zazueta, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 001, ya que había versiones de que Astorga Hernández regresaría a esa posición.



Cardiaco encuentro. Este viernes se realizará el encuentro entre dirigentes pesqueros y el secretario de la Semarnat, Rafael Pacchiano, en la Ciudad de México. Estarán sentados en la misma mesa el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el comisionado de Pesca, Mario Aguilar Sánchez. Los líderes pesqueros hicieron una gran movilización el pasado martes, y hasta la tarde de ayer jueves mantenían tomadas las oficinas de Conapesca como parte de su estrategia para que el gobierno federal no decrete como área protegida el Alto Golfo de California, pues —según los pescadores— en esa zona obtienen el 60 por ciento de las capturas de camarón, y restringirles la pesca sería como darle el tiro de gracia a la actividad que sostiene a miles de familias cada temporada.



En la pachanga. Los servidores públicos de la Unidad Administrativa se tomaron muy en serio eso de los festejos, y desde ayer anunciaron que hoy nada más no los encontrarían porque andarían en la pachanga luego de que el sindicato negociara con el Gobierno del Estado que fuera hoy la celebración con el objetivo de tener un fin de semana largo. Sin embargo, ayer, al transitar por los pasillos de la Unidad, se podía apreciar la baja intensidad que había en la carga laboral de las distintas dependencias, pues quizá muchos ciudadanos no acudieron pensando que no habría servicios. A ver cuántos asisten hoy a querer realizar un trámite y se topan con pared porque simplemente no estarán para atenderlos.



Mejor sigan con la demanda. Un grupo de policías municipales de Angostura que no ha conseguido los beneficios de la pensión, a pesar de cumplir con el tiempo requerido, así como unos que no cuentan con Seguro Social por un error en la administración de José Ángel «Pitón» Castro Rojo, se presentaron ayer en plena sesión de cabildo exigiendo al Ayuntamiento que les solucionen su problema. La respuesta no se hizo esperar por parte del secretario, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, pero esta no fue lo que los agentes esperaban escuchar, ya que les dijo, a manera de consejo, que sigan con la demanda que ya tienen contra el Ayuntamiento, pues en estos momentos no es posible ayudarlos. ¿Acaso tendrán que esperar otra administración más para poder pensionarse?