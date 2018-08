Responde Quirino. Pese a que la dirigencia del SNTE 53 cumplió su amenaza de un paro laboral, muy lejos quedaron del impacto que pretendía, pues algunos de sus maestros agremiados lo desairaron y cumplieron con la obligación ante sus alumnos en el aula. Mientras tanto, el Gobierno del Estado respondió con guante blanco al anunciar que desde la semana pasada se dispersan 190 millones de pesos para cubrir adeudos con los docentes, y entre ellos está el de la nómina complementaria, que serían liberados hoy y mañana.



Pago mata a paro. Sin duda, las vías de comunicación entre los maestros y el Sindicato no operan como antes, y ante el pago que en esta administración se ha realizado en más de la mitad de los pasivos que tiene con la organización sindical, el paro tuvo poco éxito, y la sociedad reclamó la falta de respeto al alumnado.



Insistencia. Dice que Fernando Sandoval, líder del SNTE 53, se había empecinado en que fuera el gobernador quien los atendiera, ignorando a los secretarios de Educación Pública y de Finanzas, que son los funcionarios a los que toca atender el tema. Al no concretar la reunión con el mandatario estatal, se pusieron muy inquietos y desesperados, tanto Sandoval como su jefe político, Daniel Amador Gaxiola, a quien, por cierto, le quedan diez días de fuero como senador.



Trato respetuoso. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ha mantenido un tono diplomático y de mesura cuando se trata de hablar sobre las diferencias que pudiera tener con el próximo alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres sobre las obras principales que realiza el gobierno estatal en ese municipio. Ayer fue cuestionado sobre las advertencias que el Químico ha hecho sobre un posible amparo contra el proyecto de un nuevo acuario en Mazatlán y la propuesta de regresar los estacionamientos al malecón. Ordaz Coppel no entró en polémicas y sostuvo que, pese a las inconformidades que pudiera haber, el resultado de las obras estatales se puede medir con el incremento de la afluencia turística y el agrado de los visitantes respecto a la nueva imagen urbana de Mazatlán.



Relajado. El director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, presidió ayer el acto de inicio del nuevo ciclo escolar en Los Mochis con un semblante relajado, que para algunos es signo de que no tiene ninguna confusión sobre si se va o se queda en la institución. Muchos sacan cuentas de que su actitud es porque los resultados que ha dado en la institución lo respaldan, al grado de que están en los primeros planos nacionales, a la par con el estado de Jalisco. Y eso que no faltó quienes no le daban mucho tiempo al frente del Conalep porque decían que no tenía el perfil para estar en el sistema educativo sinaloense. Algunos no dejan de apuntar que ya cruzó la línea por lo que se ha logrado (hasta nueva carrera con drones abrieron) y porque ha contado con el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y dicen que Angulo Castro se ufana de que van por más. Se dice que su puesto está peleado, y más ahora que va a haber una horneada de políticos priistas que van a quedar huérfanos, y, por lógica, la grilla va a arreciar.



Lo analizaremos mejor. Así fue como se escuchó la alcaldesa Diana Armenta Armenta ayer que fue cuestionada sobre si se iba a dar o no el recorte de plazas en el sindicato de la Jumapag, como habían advertido hace apenas unas semanas atrás el exalcalde Víctor Espinoza y la gerente de la Junta, Paula Elena Gil. La mandataria municipal se limitó a responder que habrá reunión del consejo de esta paramunicipal para ver los pendientes que hay y sacar al organismo del déficit financiero por todos conocido. A grandes rasgos, dijo que hay pendientes muy importantes, entre ellos el adeudo de cuatro quincenas a los trabajadores, a los que tendrían que hacer frente junto con la posible liquidación, para la cual no tienen un solo peso, y que esa situación se debió haber atendido en cuanto el gobernador hizo el rescate financiero, aludiendo que el exalcalde fue quien tuvo que haber actuado de inmediato.