Sofoca conflicto. Los problemas entre el SNTE 53 y Gobierno del Estado, que derivó en el paro laboral del lunes en las escuelas del sistema educativo estatal, ya es parte de la historia, luego de que comenzaron a fluir los recursos para cubrir parte del adeudo histórico que se tiene con la organización sindical. Y después de presiones, el gobernador Quirino Ordaz Coppel finalmente decidió reunirse con los dirigentes del Sindicato para atender las peticiones y hacer compromisos para trabajar en armonía en beneficio de la educación. El mandatario estatal se había resistido a sentarse en la misma mesa con Fernando Sandoval, pero al fin lo hizo, y con eso se terminan las amenazas de otro paro de labores.



Descarte. El secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, ya empezó a hacer caminito a Ahome, una de las zonas más importante en su área por lo productiva y porque es el semillero de líderes que se «fajan los pantalones» para exigir lo que les corresponde. Ayer volvió a estar en estas tierras, y muy temprano desayunó con los productores de papa, entre los que estaba el exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela García y dirigentes priistas. Quizá por esto último algunos quisieron saber si le interesaba o no la presidencia del PRI para relevar a Carlos Gandarilla García. Y, de inmediato, sin pensarla dos veces, se descartó bajo el argumento de que está concentrado en su responsabilidad. Es más, en estos momentos ya trabaja en el cabildeo por el próximo presupuesto federal, claro, con la obligada relación con las próximas autoridades agrícolas del país, que no van a ser de su partido. Algunos dicen que es mejor que se dedique a lo suyo en estos momentos porque nada bien se vería que un candidato perdedor en las elecciones pasadas tome las riendas del PRI.



El inicio. Hoy, en Mazatlán, arrancan de manera formal los trabajos para el cambio del concreto hidráulico del malecón. La obra costará 119 millones de pesos y abarcará cuatro kilómetros del paseo costero. El hecho no tendría mayor trascendencia política si no fuera por el choque de intereses que se está provocando entre el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde electo de ese municipio, Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres. La obra es uno de los proyectos principales de la administración estatal para Mazatlán, y el Químico no ha cesado de cuestionarla. Ayer, en rueda de prensa, declaró que el cambio de concreto no tiene planeación ni socialización, además de que pone en riesgo eventos internacionales, como el Maratón Pacífico y el carnaval. Exige al gobernador postergar la obra y cumplir con las leyes y los reglamentos.



Sin resultados. Tras el regreso de José Manuel «Chenel» Valenzuela a la presidencia municipal para culminar el periodo por el que fue electo en el 2016, su presencia en el municipio ha sido muy poca. No completaba los quince días de haberse reintegrado cuando salió de vacaciones; luego ha tenido varias salidas a Estados Unidos y a la Ciudad de México. Sin embargo, los resultados de esos viajes han sido muy pocos, por no decir que nulos, porque los reclamos por la falta de recursos para equilibrar las finanzas de la Junta de Agua Potable van en aumento. Tampoco ha tenido trato político para frenar la voracidad de la líder del Sindicato del Ayuntamiento, María Guadalupe Bojórquez, quien fuera su aliada hace unos meses, y que hoy por segunda ocasión en los 18 meses de la actual administración ha pedido al municipio incremento salarial, que, de aprobarse, dejaría sufriendo a las arcas municipales para alcanzar a pagar los sueldos de tan inflada nómina.



Otro aumento. El 1 de septiembre que inicie el ciclo agrícola otoño-invierno, los productores se encontrarán con la mala noticia de que tendrán que enfrentar otro aumento en los insumos, lo cual, aunque no resulta nada raro, será lastimoso para sus bolsillos, sobre todo si se toma en cuenta que siempre han estado de malas en cuanto a precios de cosechas y costos de producción se refiere. Ayer, el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave sometió a la aprobación de líderes ejidales la propuesta de incrementar en un 66 por ciento los permisos de siembra, que sin ningún problema terminaron dándole luz verde, y, ¡aguas!, pues será un costo más que mermará las finanzas de un sector que de por sí ya está muy golpeado. Ojalá que al presidente de la Junta le salgan bien las cuentas y en verdad aplique los recursos que se obtendrán con dicho incremento en el ambicioso proyecto que trae en puerta, pues —según justificó— el dinero será utilizado en comprar un avión con el que se puedan dispersar organismos benéficos y bajarle de esta manera al uso de plaguicidas, que tantos problemas de salud siguen causando a la población.