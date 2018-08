Fuertes críticas. Aún no asume el cargo de alcalde de Culiacán, y Jesús Estrada Ferreiro sigue siendo blanco de críticas por sus polémicas declaraciones y por contradecir algunas de sus propuestas de campaña. En respuesta a los señalamientos del presidente municipal electo contra el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), a quienes acusó de ser monigotes y paleros, el coordinador general del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, exigió respeto institucional a Estrada Ferreiro y lo invitó a superar el discurso electoral y hacer alianzas con todos los organismos de la sociedad civil. A las críticas también se sumó el líder estatal del PRD, Audómar Ahumada, por las contradicciones en que está incurriendo el próximo alcalde, porque en campaña dijo que a nadie se le cortaría el servicio de agua potable, pero ahora ya se le olvidó eso, por lo que afirmó que «no es lo mismo ser borracho que ser cantinero». Seguramente las críticas continuarán porque Estrada Ferreiro como dice una cosa, dice otra.



Encarrerado. En el sur de Sinaloa, el nombre del alcalde de Escuinapa, Luis Enrique Morenos Guzmán, ya es sinónimo de polémica. Desde su regreso a la alcaldía el 19 de julio, después de una fracasada campaña por la reelección, no ha cesado de dar nota. Empezó por acusar un desfalco por casi 1.5 millones de pesos a la expresidenta municipal Fernanda Oceguera Burques; luego despidió al tesorero Enrique Lizárraga por pérdida de confianza; pasó luego a responsabilizar a la regidora Belinda Lerma Quevedo de la posible pérdida de recursos para la regeneración del mercado Miguel Hidalgo. Y aún restan más de dos meses para que termine la administración.



El otro salto de Chenel. «Andaba haciendo gestiones para el municipio», esas fueron las palabras del presidente municipal de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela López, al preguntarle el motivo de su reciente salida a la Ciudad de México. El funcionario municipal dijo que andaba haciendo una firma de un convenio, con el cual esperan acceder a un recurso de la federación antes de que termine este periodo. Sin embargo, por los pasillos de la presidencia municipal y en una que otra reunión de políticos se habla de que el alcalde y diputado local electo está buscando el acercamiento con integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lograr llegar a San Lázaro. Chenel Valenzuela comentó que no es verdad, y, en caso de que así lo fuera, lo haría público. El detalle es que esta misma situación ya se había presentado con el político cuando aspiraba a regresar al PRI, siempre y cuando le dieran la candidatura a la diputación federal; sin embargo, como se le negó, se quedó calladito. No es ninguna novedad para la clase política de la región que, respecto a las lealtades, el Chenel tiene su particular estilo.



En sus laureles. A los que se les está yendo el mes y parece que tampoco en este van a cumplir con lo que establece la ley y lo que habían prometido es a las autoridades municipales de Guasave, pues habían asegurado que antes de que termine agosto cumplirían con la realización de sesiones de cabildo abierto, y hasta la fecha no se ven ni las más remotas intenciones, toda vez que para ello se tiene que convocar a la ciudadanía para que participe y hagan propuestas de mejoras a la comunidad. A ver qué dice el secretario de la comuna, Jesús Cecilio Pardini Sandoval, quien hace apenas unas semanas se estrenó en el cargo y es a quien le corresponde dar seguimiento a estos trámites.



Encontronazo. De pronósticos reservados es el encontronazo que se está dando de manera anticipada por la dirigencia de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte. Independientemente de si Bismark Orduño quiere su reelección o dejar un sucesor, el duelo mayor se está dando entre los nuevos morenistas, que con la ola de Andrés Manuel López Obrador andan airados. Se trata del regidor José María Flores Soto y el exalcalde Miguel Ceceña Ruelas, que se la están jugando con Tiburcio Vega Pacheco, que ya le está haciendo round de sombra con el actual líder de la organización ganadera. Sin embargo, Flores Soto y Ceceña Ruelas no son los únicos que están apadrinando para el cambio porque el exalcalde Eleazar Rubio Ayala también trae su gallo. Este anda apoyando a Juan López, sobrino de quien ya fue presidente de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte, Juan López. Tío y sobrino tienen el mismo nombre. La elección es en febrero, pero la carrera ya empezó.