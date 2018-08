Sin apoyo. La propuesta del alcalde electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de enviar al buró de crédito a morosos del impuesto predial y del servicio de agua potable ha generado muchas críticas, y ni siquiera los morenistas han salido en su defensa. Incluso, Graciela Domínguez Nava, quien será la coordinadora del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política en la próxima Legislatura, pidió a Estrada Ferreiro que explique bien en qué consiste su propuesta, porque habrán de ser ellos quienes hagan las reformas para que se concrete esto. Hasta el momento no se han reunido los diputados locales electos con el presidente municipal electo de la capital del estado, aunque han coincidido en capacitaciones de su partido. Esto es una evidencia de que ambos van en diferentes canales, y la comunicación es nula.



Entusiasmo. Más que contentos dejó el gobernador Quirino Ordaz Coppel a los fortenses en su gira que hizo ayer por la tarde para poner en marcha los trabajos de drenaje en San Blas e inaugurar la pavimentación de calles en la cabecera municipal. En el acto de San Blas, Ordaz Coppel se fue hasta la cocina en eso de impactar al pueblo, a quien involucró prácticamente para definir las obras más prioritarias. Y en una dinámica de consulta de viva voz le mencionaron que agua potable, pavimentación y más drenaje, lo que Ordaz Coppel se comprometió a sacar adelante. Eso aparte de resolver las necesidades de las escuelas, lo del estadio, ampliar la atención de emergencia en el IMSS, incluso de avanzar en resolver el problema de vivienda. Para esto último les va a mandar al secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave. Los que no perdieron oportunidad para aparecer en escena fueron el exregidor José Luis Lachica y el exalcalde y regidor Antonio Cota.



Heredero infiltrado. La alcaldesa electa de Guasave, Aurelia Leal, señaló que revocarán el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control del Municipio, Juan Ramón Bojórquez Cempóatl, pues no cuenta con el perfil requerido para el puesto; pero, además, porque el nombramiento no se realizó dentro del periodo que marca la Ley de Gobierno Municipal. Esto porque, a decir de Aurelia y su equipo de trabajo, está muy sospechoso que hayan realizado dicho nombramiento a dos meses y medio de concluir la actual administración, como si lo que quisieran es dejar un heredero infiltrado que les cuide las espaldas y que les haga el trabajo, para que no se investigue ni se castigue en caso de encontrarse irregularidades. Explicó también que el nombramiento es irregular porque con la omisión de realizarlo en el segundo semestre del 2017, como debió hacerse, el actual gobierno municipal estuvo sin vigilante y sin órgano sancionador de servidores públicos durante la mayor parte de su administración.



Tensa reunión. En medio de la incertidumbre que les genera la posibilidad de que esta temporada no puedan ingresar al golfo de California a realizar capturas ante la intención de la autoridad federal de decretarlo como área natural protegida, este viernes dirigentes pesqueros de altamar y ribereños se reunirán con el comisionado de Pesca, Mario Aguilar Sánchez, para analizar la situación de la pesca y definir la fecha del levantamiento de la veda. Seguramente los armadores volverán a poner el dedo en la llaga, porque señalan que en el alto golfo obtienen más del 60 por ciento del producto, y de restringirles la zona, qué caso tendría invertir millones de pesos si no será redituable.



Con mano dura. Luego de que las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) aplicara acciones drásticas con la larga lista de morosos de realizar los cortes a las personas o a las empresas locales que debían una gran cantidad por años sin pagar, aparecieron en la lista empresarios, políticos y hasta uno que otro funcionario que fue a negociar con el gerente Juan Guadalupe García López para cubrir adeudos, pues a pesar de que debían años por hacerse los disimulados en el pago, ahora querían descuentos. Pero la crítica situación financiera de la paramunicipal, que los tiene en los números rojos, no pudo atender la petición de los morosos.