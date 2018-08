Confirmado. En la gira que emprenderá por todos los estados del país el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, visitará Sinaloa para el 17 de septiembre, así lo confirmó Quirino Ordaz Coppel, quien ayer participó en el encuentro que sostuvieron los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el próximo primer mandatario de la nación, en donde aprovechó para plantear una serie de proyectos que requiere la entidad. Además, Ordaz Coppel concretó una reunión con quien será la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para el lunes entrante, y posteriormente con otros futuros secretarios, para ir trabajando en las necesidades que hay y en los proyectos para Sinaloa.



Hasta el final. Con el tiempo encima, los diputados locales panistas de Ahome, Zenén Xóchihua Enciso y Juan Pablo Yamuni Robles, le «apuchan» a dos iniciativas que han causado controversia adentro y afuera del Congreso del Estado. Ellos están convencidos de que son de bien para los sinaloenses, pero el detalle que le ponen algunos es por qué «al cuarto para las doce» se las sacaron de debajo de la manga y una vez que fueron vapuleados en las urnas el pasado 1 de julio. Xóchihua Enciso y Yamuni Robles expusieron su argumentación ante los líderes empresariales aglutinados en el Organismo Intercamaral de Los Mochis. Se aprueben o no esas iniciativas, los legisladores panistas ya pueden decir que por ellos no quedó en la presentación de proyectos de reforma de ley. Es decir, que trabajaron hasta el final. Sí, ya les queda pasadito de un mes en el recinto legislativo.



Los pequeños detalles. En Mazatlán se ha ejecutado un ambicioso plan de obra para regenerar la imagen turística. En los últimos dos años se invirtieron 263 millones de pesos en remodelar el malecón; y otros 119 millones de pesos se invertirán en los próximos cuatro meses para cambiar cuatro kilómetros de concreto del paseo costero. Sin embargo, sigue sin solucionar problemas menores, pero muy evidentes de imagen, como la generación de basura. Los turistas se han encontrado un Mazatlán renovado, pero sucio, lo cual le ha generado bastantes críticas a la administración del priista Joel Bouciéguez, quien no ha encontrado otra salida más que responsabilizar a los mismos grupos de visitantes. Al parecer, urge un plan de aseo y limpia igualmente ambicioso.



¿«Chamba» segura? Por los pasillos del Palacio Municipal de Guasave corre fuerte el rumor de que el actual director de Planeación Urbana, Joel Juárez, será el nuevo director general de Obras y Servicios Públicos en la administración que a partir del 1 de noviembre encabezará María Aurelia Leal López. Verdad o mentira, eso es lo que se comenta, aunque sí tendría lógica, tomando en cuenta que el funcionario está enterado de todas las obras que están en proceso actualmente en el municipio, y si Aurelia busca estabilidad en esta área, que es de las de mayor lucimiento en los gobiernos, pues podría haber algo o mucho de cierto.



Otro aspecto a considerar es que —dicen—, al igual que el exoficial mayor Efraín Ibarra y el exalcalde Víctor Espinoza, este funcionario también hizo contracampaña para que Diana Armenta no fuera reelecta. Aunque dicen que son rumores, algo de cierto podrían llevar.



Echándose porras. El que ya tiene la maleta lista y la curul limpiecita para empezar a entregar es el diputado federal Evelio Plata Inzunza, quien dijo que está presto para hacer entrega del espacio al diputado electo Fernando García. Además, dijo que siempre fue de los diputados que más participaba presentando iniciativas y el que más recorrió el distrito, por lo que se dijo satisfecho con su trabajo. Y aunque dijo que el «profe» Fernando es bueno para trabajar, casi casi dijo que deberá emprender acciones para nivelarse con el trabajo que él hizo en el Congreso.