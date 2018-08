Inicia la cuarta transformación. Con la constitución de la 64 Legislatura en las Cámaras de Senadores y de Diputados, donde Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Encuentro Social, tendrán la mayoría en el Congreso de la Unión, dio inicio la parte legislativa de la cuarta transformación de México. De entrada, Morena incrementó su fuerza política en la Cámara de Diputados al pasar de 191 a 247, aunque le restó al PT, que su bancada bajó de 61 a 29 integrantes; y al PES, que pasó de 56 a 31 legisladores. Quien se vio beneficiado con estos movimientos fue el Revolucionario Institucional, que además de sumar a los diputados de Nueva Alianza, para llegar a 47 curules, pasó de ser quinta a tercera fuerza política en San Lázaro. La sesión de instalación del periodo ordinario será el sábado, y la expectativa es muy alta, y de inmediato será puesta a prueba la capacidad de Morena para dirigir el Poder Legislativo.



Promoción. Los que aprovecharon las redes sociales para dar a conocer su ascenso al Congreso de la Unión son el senador priista Mario Zamora Gastélum y el diputado federal por Morena José Jaime Montes Salas, lo que hicieron minutos después de tomar protesta en sus nuevas responsabilidades. Lo mismo uno que el otro quisieron hacer del conocimiento de los sinaloenses de sus pasos. No es sorpresa la exposición pública que autoimpulsan, con más razón ahora que ya uno es senador y el otro diputado federal. No fueron los únicos, pero Zamora Gastélum y Montes Salas como que traían ganas de que llegara el momento para iniciar su andar en el Poder Legislativo. Algunos ahomenses esperan que, así como le meten el plus para el protagonismo, den resultados.



Herencias a la vista. Vecinos de la colonia Hacienda de Urías, de Mazatlán, se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir que se reanuden los trabajos de pavimentación de cuatro calles que les han generado serios problemas de salud, falta de recolección de basura y vigilancia. En colonias como la Renato Vega, la falta de terminación de una importante calle ha generado que las rutas de camiones urbanos se modifiquen y la gente camine más, quedando a merced de los asaltantes. Se trata de una situación que lamentablemente refleja lo que pasa en varias zonas de la ciudad. La gente teme que, porque ya se van, los actuales funcionarios municipales dejan las obras a medias para dejarle la bronca a los que vienen.



Cuota de paisanaje. De quien se puede decir que ha cumplido con su cuota de paisanaje es el director general del Issste, Florentino Castro López, pues en el poco tiempo que ha ostentado el cargo se ha ocupado de traer beneficios a su terruño, como ejemplos se pueden citar la recién entregada Casa de Día para los jubilados, así como la ampliación de la clínica familiar. Sería bueno que le comenten también la situación que les aqueja en cuanto a la falta de ambulancias, pues la escasez de estas unidades los puede meter en un problema, ya que dicen que las dos que tienen se encuentran fuera de servicio, incapacitadas para traslados a Ahome. Por cierto, sería bueno que Feliciano Valle tome el ejemplo de Florentino, y ahora que está como director de Vialidad y Transporte en el estado pague también la famosa cuota y haga lo propio para beneficiar al municipio en ese sentido, ya que su antecesor Domingo Ramírez Armenta no tuvo esa atención con su gente.