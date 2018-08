Invitan a renunciar. A dos meses de que concluya el gobierno municipal de Culiacán, miles de trabajadores de confianza están a punto de quedarse desempleados, y algunos tienen la esperanza de ser recontratados por la administración que encabezará Jesús Estrada Ferreiro, quien puso como condición que presentaran su renuncia para ser tomados en cuenta, pero sin asegurar el trabajo. Durante la sesión de cabildo de ayer, el regidor independiente Miguel Díaz hizo un llamado al personal de confianza que tenga menos de dos años para que renuncie y no demande al Ayuntamiento, pues eso afecta las finanzas municipales; y fue secundado por el alcalde Antonio Castañeda Verduzco. Pero son muchos los que tienen más de dos años, incluso hasta más de diez, que se pueden quedar sin empleo a partir del 1 de noviembre.



Rescate. Cada vez es más fuerte la corriente dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona norte que pugna por el rescate financiero luego de que el rector de la institución, Juan Eulogio Guerra Liera, revelara que diez universidades del país (entre ellas la UAS) están en quiebra económica. Una de las medidas que los universitarios están impulsando es desaparecer las jubilaciones dinámicas, que representan —dicen— un verdadero privilegio para algunos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el que está en esa condición recibe una jugosa jubilación de la institución, y aparte también cobra en el Seguro Social. La idea que permea en la UAS y en las otras universidades es cambiar eso y que solo cobren en las instituciones de seguridad social. Es más, se habla de que un grupo de uaseños tiene contacto con los universitarios que tienen un plantón en Reforma (frente a las oficinas donde estaba la PGR en la Ciudad de México) en demanda del esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y, entre otras demandas, la desaparición de las jubilaciones dinámicas, planteamiento que harán llegar al presidente electo: Andrés Manuel López Obrador.



En la mira. Los focos del panismo sinaloense están concentrados en Rosario. ¿La razón?: la cruzada que el alcalde reelecto de ese municipio, Manuel Antonio Pineda Domínguez, parece haber iniciado para conseguir el apoyo de los militantes líderes y posicionarse en el camino a la dirigencia estatal del partido. Para eso se ha reunido ya con el exdiputado local Martín Pérez; el consejero nacional del PAN, Evaristo Corrales; y el exdiputado local José Luis Villagrán. El argumento para promoverse como líder es que logró ser de los pocos militantes panistas que sobrevivieron al tsunami de Morena en las recientes elecciones.



El ultimátum. A quien se le está desmoronando poco a poco todo lo que había construido durante el último año de gobierno es al presidente municipal de Angostura y diputado local electo, José Manuel «Chenel» Valenzuela López. Esto porque no son pocos los problemas que han surgido en esta última administración en el municipio, como el drenaje, las fugas, la falta de atención que demanda la gente en algunas zonas y ahora brota un problema más: habitantes de Chinitos están exigiendo una solución a un problema que existe desde hace nueve años aproximadamente, y, como ya conocen al presidente, no están negociando, han dado un ultimátum para que Chenel dé solución al problema para el próximo miércoles. De lo contrario, corre el riesgo de que se acabe el diálogo y hasta le tomen la presidencia, como lo hicieron los vecinos de Alhuey, pues al parecer esta es la única manera en que se puede conseguir algo de la presidencia.



Sin equipos. Algunos cooperativistas pesqueros de Guasave han estado cuestionando por qué es hora de que no les liberan la entrega de los motores marinos ecológicos que desde hace ya varios meses el Gobierno del Estado se comprometió a apoyar con la aportación de la federación y de ellos como beneficiarios. Aunque no lo dicen abiertamente, la molestia es evidente debido a que ya están a unos cuantos días de que se levante la veda del camarón, y algunos están contando con esos equipos para iniciar la captura, y nada más no ven para cuándo les den respuesta, pues —según lo que comentan entre ellos mismos— solo ha hecho falta la aportación que le corresponde al Gobierno del Estado. Habría que preguntarle a Raúl Leal López, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, si ya hizo algún llamado de atención para que les resuelvan esta situación.