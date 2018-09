Último día del presidente. En un evento con un toque de nostalgia y que marcó el inicio de la despedida de la administración de Enrique Peña Nieto, el primer mandatario de la nación leyó ayer un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en donde presentó muchos datos verificables sobre sus logros de gobierno, defendió sus reformas estructurales y las medidas impopulares que tuvo que autorizar, pero que fueron necesarias; y admitió que no se logró recuperar la paz en el país. En el evento estuvieron presentes los sinaloenses Quirino Ordaz Coppel, en su investidura de gobernador; el senador Mario Zamora y los diputados federales Érika Sánchez y Alfredo Villegas; Florentino Castro, director del Issste; y empresarios como Juan Pablo Castañón y Clemente Poon Hung.



Plácemes. Estaba tan contento el secretario de Educación, Enrique Villa Rivera, por inaugurar un aula en la escuela que lleva su nombre en Los Mochis, que minimizó todos los conflictos escolares en el estado de los que le preguntaban los reporteros. De los paros de maestros, no hay que generalizar; de las quejas por faltas de pagos, no hay que generalizar; de la inconformidad de los maestros de inglés, no hay que generalizar… y así con todo. Dijo que siempre habrá problemas en la educación, pero también quien su esfuerzo la enaltece. Eso sí, dijo que se necesita mucho dinero para tener planteles dignos, pero eso no limita a maestros comprometidos, aunque reconoció que sí se debe rescatar la vocación. Por eso se está trabajando con un nuevo modelo educativo en el que buscan que los niños aprendan a leer, en especial el tema de las matemáticas. «Un mochitense ejemplar en el mundo», se puede leer en el mural en el que todos se tomaron la foto del recuerdo. De ahí el buen humor del titular de la Sepyc.



Que definan. En Mazatlán, las obras que se realizan en el malecón para el cambio del concreto hidráulico trae del tingo al tango a los ciudadanos. Primeramente se anunció la limitación del flujo vial de cuatro a dos carriles; luego cambiaron a los otros dos carriles para mantener el tránsito de sur a norte; después se cambió el sentido de norte a sur. El caso es que, cada día, los ciudadanos se levantan sin saber qué van a encontrar en el paseo costero con las obras que costarán 119 millones de pesos y que son impulsadas por el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como uno de los proyectos principales en el rubro turístico. Y eso que iniciaron con la promesa de que no afectarían la actividad comercial.



Atentos. Ayer, la alcaldesa de Guasave, Diana Armenta Armenta, con sus reservas, tuvo que responder los cuestionamientos que se le hicieron sobre la seguridad que se debe brindar a la población tras los hechos violentos del fin de semana, donde fuera acribillado José Carlos N., alias el Macaco. Aunque no ocurrió en Guasave, sino en un poblado de Sinaloa, aseguró que se mantendrán en alerta para, ante un posible repunte que pudiera haber en la violencia, reforzar la seguridad. Ojalá que en verdad este haya sido un hecho aislado, como los políticos suelen llamar, pues, de lo contrario, no beneficiaría a nadie una situación de este tipo.



Como bola de nieve. Definitivamente, quien no siente lo duro, sino lo tupido, es el mismo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Juan Guadalupe García López, así como el mismo presidente municipal José Manuel Valenzuela López. Desde las deudas con la CFE, hasta el corte de energía en las oficinas, así como el poco ingreso por cobranza, hasta tener que hacer unos ajustes como las horas extras, era tan solo el comienzo de la caída estrepitosa que se registraría, siendo la cereza del pastel el llamado a paro laboral del sindicato de la paramunicipal por el adeudo de un millón de pesos por varios conceptos, entre ellos una quincena pendiente, quinquenios, becas para hijos de sindicalizados, uniformes y demás prestaciones. Todavía el sindicato ha dado oportunidad al Ayuntamiento de que haga algo al respecto, y esperan tener algo bueno para el jueves, de lo contrario, habrá paro laboral total, afectando así el abastecimiento de agua para los angosturenses, que más puede pasarle a Chenel Valenzuela o, mejor dicho, en donde le pueden pegar y que le duela al presidente, ya diputado electo.