Falta voluntad. La Auditoría Superior del Estado continuará sin autonomía al menos tres años más porque la próxima legislatura, que iniciará el 1 de octubre, no respaldará ninguna reforma en ese sentido. Luego del fracaso del grupo parlamentario del PRI por intentar dotar de autonomía a la ASE, para la diputada local electa y próxima coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, el órgano fiscalizador no necesita ninguna modificación o reforma para que funcione, solamente se necesita voluntad política para que cumpla con su función. Morena tendrá mayoría en el Congreso local, así que luce imposible una reforma constitucional en esta materia.



Sin pagos… Dicen que Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía en Sinaloa, se sorprendió por la manifestación que hicieron el miércoles los trabajadores que laboran en la planta de energía eléctrica que construye Iberdrola en Las Higuera de los Natoches, El Fuerte. Más porque los manifestantes dicen que tienen tres semanas que no les pagan y les han dicho que la empresa que subcontrató Iberdrola para estos trabajos, AES, ya se fue. Por lo pronto, ayer ya no salieron a manifestarse, como lo habían anunciado. El delegado administrativo de la dirección de Trabajo y Previsión Social en la zona norte, Gabriel Olivas Bracamontes, dice que ya van cuatro denuncias de trabajadores que acuden a la dependencia a buscar el apoyo por falta de pago de salarios. Eso sí, para instalarse ofrecen el sol y las estrellas.



En defensa. El sector pesquero de Sinaloa ha declarado su confianza en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no deje pasar la propuesta de la Semarnat para vedar el golfo de California a la pesca comercial. Pero es innegable la batalla que se ha desatado para que el proyecto quede avalado en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer, los secretarios de Pesca y Acuicultura de nueve entidades firmaron un posicionamiento para avalar la lucha del sector pesquero, el cual exige que se detenga la iniciativa de la Semarnat. En tanto, la Codemar ha subido de tono las acusaciones en contra de los líderes de Armadores, todos ellos mazatlecos, cuando estos anunciaron que no se sentarían en la mesa de diálogo para buscar una solución. Al parecer, la lucha no cesará.



Crítica. La que ha mostrado mucha apertura ante los cuestionamientos de los medios de comunicación en distintos temas es la alcaldesa electa Aurelia Leal López. En esta ocasión, particularmente opinó con el toque que ella acostumbra darle a sus declaraciones sobre el gane del fallo para la construcción de la obra de drenaje que le fue asignada al hijo del director general de Obras y Servicios Públicos, Francisco Miguel Retamoza. Sin rodeos y tajante, señaló que, por prudencia, el hijo del funcionario debe renunciar al contrato. Pero eso no fue todo, pues dejó entrever también lo que bien pudiera contemplarse como una advertencia en el tema de que revisará a detalle las obras y las inversiones que se han hecho durante la presente administración, particularmente con el tema del uso que se le dio al recurso del impuesto predial rústico. En su momento se conocerán los resultados de lo que encuentre la mandataria electa.



Jaloneo. Los presidentes de los módulos de riego en la región del Évora deberán ser muy claros y determinantes en las decisiones que se tomen respecto a los cultivos que se vayan a sembrar en este periodo debido a que ya hay muchos adelantados que se preparan para cultivos que requieren gran cantidad de agua. Sin embargo, a como va la captación del vital líquido en con comparación con años anteriores, el actual es muy pobre. Wilfrido Bejarano Lerma, del módulo 74-1, ha implementado medidas e inversión que les permita cuidar el agua; no obstante, es donde más se niegan a respetar los programas de siembra, por lo que deberá establecer mano dura.