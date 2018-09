Incertidumbre. Los ánimos al interior de la Auditoría Superior del Estado están muy tensos con la llegada de los nuevos diputados locales, que en su mayoría serán de Morena. Los planes de la actual Legislatura y de la ASE era blindar al órgano fiscalizador de cualquier intención de la nueva mayoría legislativa por controlar y modificar funcionarios, por eso la intención de darle autonomía constitucional. La presión del grupo parlamentario de Morena hacia la ASE será muy grande para que fiscalice mejor el uso de recursos públicos y sancione a los servidores públicos que cometan daños al erario. Incluso, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera no está segura en su cargo, aunque fue electa por el Congreso del Estado el 14 de marzo del 2017 por un periodo de siete años; pero en política eso no es impedimento para garantizar un cargo público, de ahí que Félix Rivera se mantenga a la expectativa desde la fallida sesión extraordinaria y se niegue a dar entrevistas para opinar sobre el tema.

Prospecto. Como por arte de magia, luego de que dejó su responsabilidad como diputado federal, el nombre del mochitense Enrique Jackson Ramírez empezó a sonar entre los liderazgos y las bases priistas para la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa. Es decir, con viabilidad o no, entró en la carrera por relevar a Carlos Gandarilla García, de quien después del 1 de julio se le ve con un pie fuera del liderazgo estatal por los resultados que se tuvieron en las urnas. Jackson Ramírez llegó a Los Mochis tras salir de la Cámara de Diputados, y se ha reunido con sus amigos, a quienes les ha comentado que se va a dedicar a descansar. Sin embargo, la coyuntura parece que le favorece para que se active, pues algunos le ven el perfil adecuado para que se haga cargo del tricolor por su larga experiencia tanto partidista y legislativa como de gobierno, que podría servir para levantar al tricolor de la lona en Sinaloa. Además, que se sepa, no está peleado con ninguno de los grupos internos del PRI. Se habla de que la definición del relevo está a la vuelta de la esquina.

Confirmado. La visita que realizará el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Mazatlán, ya tiene fecha. Será el domingo 16 de septiembre, y, además de una reunión con el empresariado, se está convocando a una concentración de simpatizantes en el paseo Olas Altas. Ahí, a las 16:30 horas, el próximo mandatario de la República agradecerá el apoyo ciudadano y refrendará el compromiso de su proyecto de nación. Al evento se ha invitado al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Estarán además alcaldes electos, diputados y senadores.

Muy a gusto. La que explotó y ya no aguantó que regidores se pasen muy a gusto su periodo es la también regidora Florina Castañeda, pues, aunque no dio nombres, dijo que hay ediles de Mocorito que nomás se la han pasado muy tranquilos sin hacer el trabajo por el que fueron electos, y que aparte gozan de algunos privilegios porque no hay quién les llame la atención, además de que no se mueven de sus lugares de origen si no les autorizan el vale de gasolina. Ella dice que se sacaron la lotería al ser regidores por este periodo porque, pese a que se deben a la ciudadanía, se les ha olvidado que deben trabajar para ellos, pero sí que reclaman su pago muy puntual.

Que paguen. La mala administración que tuvo el municipio de Guasave el trienio pasado sigue y seguirá haciendo eco al tener las nuevas administraciones que responder a las deudas que se generaron. Ayer, los regidores aprobaron celebrar convenio de pago con la empresa denominada Consupago, que ha estado demandando el pago de alrededor de 33 millones de pesos que en la administración de Armando Leyson se le estuvieron descontando a los trabajadores, mas no se reportaron a esta empresa, que les facilitaba créditos. Este convenio implica el pago de alrededor de 500 mil pesos mensuales, que, junto a otros pendientes, reducirán la capacidad de acción de la próxima administración.