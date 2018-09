Pago anticipado. En los pasillos del Congreso del Estado ha corrido el rumor de que algunos diputados locales electos de Morena han acudido al Palacio Legislativo para preguntar cuánto van a ganar en sueldos y prestaciones. Esto fue confirmado por la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, Tania Morgan Navarrete, quien incluso comentó que ha llegado a sus oídos que los morenistas han pedido un adelanto de su primer pago. De ese nivel es la desesperación de comenzar a disfrutar los jugosos beneficios de una diputación. Pero ninguno ha iniciado el trámite de registro, que fue abierto desde el 1 de septiembre. Hay que esperar para ver si los legisladores locales estarán dispuestos a bajarse el sueldo y renunciar a bonos y partidas.

SOS. Después de que Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, presumió de que la reparación de las carreteras estatales es permanente y que los productores de San José de Ahome, Mayocoba y La Florida plantaron limones, mangos y otros arbolitos en cada bache de esas carreteras, ahora son los fortenses los que amenazan con plantar árboles este sábado en los baches, desde Cabanillas a Estación Vega, porque la carretera Los Mochis-El Fuerte está inservible. Dicen que si la mitad de lo que gastará la alcaldesa Nubia Ramos en la fiesta del 15 de septiembre se canalizara al bacheo, otro gallo les cantara a los automovilistas y a los camioneros, que cuando menos ahora ya tendrán un respiro con la detención del asaltante que tenía en jaque a los pasajeros que se trasladan en camión de Choix a Los Mochis.

A la carta. En Mazatlán, el alcalde electo, el morenista Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres, anda con tanto ánimo de cambio que hasta democratizará la contratación del elenco del Carnaval. Dijo que hará una consulta ciudadana para definir si se contrata a Chayanne, a Mijares o a Emmanuel para amenizar la coronación de la reina, y que el soberano de la fiesta ya no será rey de la alegría, sino rey del Carnaval. Cabe destacar que el cartel de la fiesta lo define la capacidad financiera del Ayuntamiento y, de vez en vez, los gustos del alcalde en turno. El asunto no tendría mucha trascendencia sino fuera porque los resultados del Carnaval suele tener un alto costo político para la administración municipal.

Olvidan cortesía. En Guasave, los regidores aprobaron la propuesta de imponer el nombre Ejido Guasave a lo que hoy se conoce como bulevar Aceitunas. La intención no contó mucho, pues ayer mismo miembros de este núcleo ejidal decidieron manifestarse, bloqueando el acceso a esta nueva importante vialidad ante el descontento que mantienen con las autoridades porque no se les indemnizó como demandaban. Ahora que está por finalizar la administración, lo más seguro es que ya ni traten de calmar los ánimos. Al fin de cuentas parece que lo que quieren es irse ante tantos problemas.

Sin decir pío. Aun cuando la acusación ha sido fuerte de parte del exgerente de la Jumapaang Juan Guadalupe García al señalar al mismo presidente municipal José Manuel «Chenel» Valenzuela y al regidor Eleazar Bojórquez de querer realizar desvíos de recursos que se han solicitado para salir del bache económico en que se encuentra la para municipal, el alcalde no ha salido a dar la cara y ha evadido la responsabilidad de limpiarse de esa acusación que hiciera Juanito García en medio de la molestia, cuando lo cesaron en sesión de cabildo justo cuando se encontraba en la capital del estado gestionando apoyo del Gobierno del Estado para pagar la quincena a los trabajadores. El regidor Eleazar Bojórquez en su conferencia solo se atrevió a decir que él no tenía acercamiento con el presidente fuera de la presidencia y que no se prestaba a ese tipo de situaciones. Y el Chenel sigue en silencio.