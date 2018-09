Seguirá la evaluación. La Secretaría de Educación Pública y Cultura no acatará el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para eliminar las evaluaciones y las sanciones contra maestros por no resultar idóneos, así lo afirmó Enrique Villa Rivera, quien dijo que seguirán la misma postura que hizo la Secretaría de Educación Pública, que se seguirá con las evaluaciones porque es un mandato constitucional y legal, lo cual está por encima de cualquier ley, y mucho más que un punto de acuerdo. La única forma en que se terminen las evaluaciones es que los legisladores aprueben una reforma educativa y esta sea promulgada por el presidente de la República. Mientras tanto, los docentes seguirán siendo evaluados. En la misma postura se mantuvo el secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Edén Inzunza Bernal, quien llamó a los morenistas a impulsar una iniciativa en esta materia para modificar la ley para la evaluación del desempeño docente.

Puro rollo. Muy mal sabor de boca dejaron a los ganaderos y agricultores de El Fuerte en su visita de ayer el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, y el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Samuel López Angulo. Contrario a lo que esperaban los productores que se reunieron en el auditorio del Suterm, a la vieja usanza de los años dorados del PRI, el evento resultó solo lisonja entre ellos o hacia los que gobiernan en El Fuerte, incluso hacia el gobernador Quirino Ordaz y el propio Jesús Valdés, sobre quienes se derramó miel y dulzura, a pesar del abierto descontento que existe entre quienes hacen posible producir la tierra o gestar al ganado.

Gran aficionado. La inauguración del estadio de beisbol de Venados de Mazatlán tendría un invitado especial el día de su inauguración, programada para el próximo 14 de octubre: se trata del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Al menos así lo ventiló el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien dijo que ya se le corrió la invitación a este evento deportivo muy esperado por los mazatlecos. De concretarse, sería la segunda visita de un presidente electo a tierras mazatlecas en un mes, el cual seguramente aprovechará el gobernador para gestionar recursos en pro de los sinaloenses.

Fuerte. La alcaldesa de Guasave, Diana Armenta, sigue dando muestras de que quiere cerrar se administración con la bandera en todo lo alto, y está dando los pasos para conformar el Instituto de Cultura, que desde hace más de un año le aprobaron, y que por una cosa o por otra no se ha podido aterrizar el proyecto. El único detalle es para nombrar a quien dirija el mencionado instituto, pues al parecer la alcaldesa trae su gallo, pero la normatividad marca que debe ser por convocatoria a promotores culturales, además de que a la administración ya le quedan menos de dos meses, y la que sigue podría llegar nombrando o volviendo a convocar para la renovación de dicha representación.

En medio del problema. Definitivamente, los que no salen de uno para cuando ya están con otro problema son los productores del estado de Sinaloa. Como muchos sabrán, la mayoría aún está con el cuerpo apretado porque las presas aún no llegan al volumen ideal para iniciar la programación de cultivos, incluso algunos organismos ya estaban pensando en hacer cultivos de baja y media demanda de agua. En otras palabras: sembrar frijol y garbanzo. El secretario de Agricultura y Ganadería, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, hizo el comentario de que en Sinaloa y Sonora existe un gran número de toneladas de estos granos almacenadas; es decir: si el productor siembra más en este ciclo, no solo aumentará el número de kilos almacenados, sino que afectará el mercado a un nivel sin precedentes, y no tendrán absolutamente nada de precio estos granos. El dilema aquí es que, si no se pueden sembrar cultivos de baja y media demanda, tampoco se puede maíz por la cantidad de agua, que más se podría sembrar y que dejaría ganancias a los agricultores, o de plano se tendrá que aplazar un ciclo en Sinaloa.