Agenda legislativa. Los diputados electos que integrarán el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la próxima legislatura, que iniciará el 1 de octubre, tienen preparada una agenda de 23 iniciativas que presentarán e impulsarán durante los tres años siguientes. Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de la nueva bancada, dejó en claro que los temas del aborto, matrimonios igualitarios y legalización de la mariguana no forman parte de su agenda porque consideró que no son temas prioritarios para Sinaloa, aunque son muy polémicos y es una tendencia en el país legislar en esas materias. Los priistas han puesto sus cartas sobre la mesa, y ahora deberán negociar con el grupo mayoritario para sacar adelante estas reformas.

Precavidos. El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Enrique Villa Rivera, no se durmió en sus laureles al conocer la formación de la depresión 19-E en el golfo de California, que tendría una influencia marcada en Ahome con lluvias torrenciales. De inmediato se comunicó con el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, con quien acordó la suspensión de clases para evitar poner en riesgo a los menores. En realidad, Villa Rivera fue en la lógica. Muchos padres ya habían decidido no mandar a sus hijos ante el mal clima, tuvieran o no el aval de las autoridades educativas. Y unos y otros le atinaron, pues la lluvia no paró, inundó calles y bulevares y ni se diga las escuelas. Antes de la decisión formal, el coordinador de Protección Civil en Ahome, Sergio Liera Gil, había hecho la recomendación de que los padres no mandaran a sus hijos, pero como una recomendación porque no era la autoridad educativa para decretarlo. Falta saber si la suspensión de clases será todavía hoy y mañana.

¿Le fallaron? Los resultados de las primeras capturas de camarón en los esteros y en las bahías del sur de Sinaloa han dejado muy mal parados a los funcionarios de la Comarca e Inspección, que encabeza Mario Aguilar. Con base en estudios serios y profundos determinaron la apertura de la pesca el 18 de septiembre para esteros y bahías; y el 19 para altamar. Los pescadores advirtieron que el producto aún no estaba lo suficientemente desarrollado para garantizar una buena temporada, pero los funcionarios no hicieron caso. Los resultados están ahí: una de las peores aperturas, cuyos primeros lances apenas reportan unos cuantos camarones y con medidas demasiado pequeñas para su comercialización.

El indeciso. Al que se le juntaron los puestos políticos es al presidente municipal de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela, y pareciera que le está costando mucho soltar uno para agarrar otro, pues el periodo para ocupar una silla en el Congreso del Estado está llegando, y aún se encuentra indeciso si pide permiso de ausentarse de nueva cuenta de la silla presidencial o pide anuencia en el Congreso para terminar el periodo y deja a su suplente, el exalcalde Gonzalo Camacho, que tome protesta por él mientras termina su mandato como alcalde de Angostura. Lo que sí es que ya se encuentra reunido con sus «gurús» para que lo asesoren para ver qué es lo que le conviene. Esto porque aunque algo le dice que debe confiar en su suplente, en realidad se dice que no quiere que «le coma el mandado» porque lo dejaría como un mes cuidándole la silla en lo que termina la administración y entrega su último informe como presidente municipal.

Gato encerrado. Ayer, en Guasave, causó curiosidad la «protesta» que decidieron emprender trabajadores sindicalizados de la Jumapag al mando de Roberto Acosta debido a la falta de pago de cinco quincenas, y sobre todo porque —como dicen luego— «han estado peor», y no habían levantado la voz. El hecho de que la alcaldesa acudiera a dialogar con ellos y anunciara que la única manera de pagarles es vendiendo el terreno de lo que antes era la toma de agua, pero que esta tendría que hacerse a un monto menor del que arrojó el avalúo, se prestó a la especulación, pues ya en ocasiones anteriores se ha señalado que el gobierno busca favorecer a alguien con dicha venta, y posiblemente hasta la manifestación haya sido algo planeado para presionarse a realizar la dichosa venta del bien inmueble. ¿Será que la alcaldesa Diana Armenta Armenta se preste a estos jueguitos?